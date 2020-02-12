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Все, что нужно знать о пособиях и льготах семьям с детьми: полный список
Источник материала: Myfin
В каких сферах действуют льготы для семей с детьми?
Многие льготы и преференции имеют разовый или необязательный характер. Нельзя сложить в систему детские билеты на мероприятия, абонементы в спортивные секции, подарки на предприятиях и пр. Государство же обеспечивает семьям с детьми:
По каждому из перечисленных направлений есть четко определенные правила, льготы и установленные размеры пособий.
Поддержка «на старте»
Женщинам, ставшим на учет до 12 недели беременности, выплачивается пособие в размере 1 бюджета прожиточного минимума. В феврале 2020 года это 239,87 руб.
126 (140) дней декретного отпуска оплачивается в размере среднедневного заработка за прошлый период.
После рождения первенца выдается сумма в 10 БПМ (2398,7 руб), за следующих детей – 14 БПМ (3358,18 руб).
Выплаты на ребенка продолжаются до 3-летнего возраста, а если в семье есть старшие дети, то добавляются выплаты и на них:
Пока одному из детей не исполнится 3 года, на других детей также начисляются пособия в 50% БПМ, сейчас это почти 120 руб.
Родителям в 100% размере оплачиваются больничные на детей до 14 лет. Матерям детей-инвалидов в таком же размере оплачиваются их собственные больничные. Для детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей есть и другие особые выплаты и льготы.
Жилищные льготы
Следующий острый для большинства семей вопрос – приобретение собственного жилья. Здесь семьям с детьми предоставляются особые преференции.
В наилучшем положении многодетные семьи. Им предлагают
Молодым семьям, уже получившим кредит на жилье, списывается 10% задолженности при появлении первого ребенка и 20% с рождением второго.
Молодые семьи, имеющие двоих детей, могут получить льготный жилищный кредит. Часть процентных платежей по нему компенсируется государством, а заемщики погашают основную сумму кредита и 5% годовых.
Наличие детей дает право на льготы при кредитовании по другим схемам с господдержкой.
Во всех случаях следует обязательно проверять свое право на льготы по действующим законам и нормам. Так, работавшее когда-то списание 90% суммы кредита за рождение третьего ребенка отменено, но некоторые все равно ожидают этого.
Преференции в образовании
Льготы семьям с детьми в области образования не очень масштабны, да и не могут быть таковыми, пока в Беларуси существует бесплатное среднее образование. Но сэкономить на них некоторую сумму возможно:
Льготы в средних учебных заведениях касаются питания и учебных пособий:
Школьники и студенты, получающие среднее образование, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в 1 сентября по 30 июня.
Некоторые льготы остаются даже студентам ВУЗов – на их обучение можно получить кредит по ставке равной половине ставки рефинансирования Нацбанка (сегодня это 9% / 2 = 4,5%).
Льготы в здравоохранении
Поддержка в медицинской сфере иногда начинается еще до рождения детей. Нуждающиеся в ЭКО получают право на целевой кредит под 50% от ставки рефинансирования. А также отсрочку в погашении кредита до исполнения ребенку 3-х лет.
Всем детям до 3-х лет бесплатно отпускают некоторые лекарства по рецептам. Дети-инвалиды пользуются таким правом до совершеннолетия.
Дети-инвалиды также имеют права на: бесплатное получение технических средств реабилитации, оздоровление на курортах и в санаториях. Некоторые из этих льгот также получают дети, живущие на радиоактивно загрязненных территориях. Скидки на оплату путевок получают лица сопровождающие детей-льготников.
Льготы по налогам, условиям труда и пенсионному обеспечению
Льготы в этих областях касаются не самих детей, но только их родителей и опекунов.
Родители (опекуны) несовершеннолетних детей, а также студентов дневной формы получают право на вычет из подоходного налога 27 руб. в месяц на одного ребенка, 52 руб. на двух или более детей, а также на ребенка инвалида.
Многодетные семьи имеют право не платить налог на недвижимость и земельный налог.
Для многодетных родителей и родителей детей-инвалидов на 20% снижается сумма единого налога. А инвалиды I и II групп содержащие несовершеннолетних детей и студентов дневной формы, единый налог вовсе не платят.
Родители несовершеннолетних, чаще всего матери, лучше защищены от увольнения, в определенных случаях не привлекаются к сверхурочным работам, имеют право на дополнительные выходные. Однако каждый из этих пунктов следует уточнять индивидуально.
В семье родившей и воспитавшей 5 и более детей, мать получает право выйти на пенсию на 5 лет раньше, то же касается матерей детей-инвалидов. Матери 9 и более детей могут получать пенсию «За особые заслуги».
Социальное обслуживание
Социальные услуги не распространяются на большинство детского населения, но предоставляются особо нуждающимся в них:
Адресная помощь
В Беларуси действует 4 вида адресной помощи в связи с возникшими по объективным причинам тяжелыми обстоятельствами.
Единовременное социальное пособие – предоставляется семье в трудном финансовом положении, если ее доход не больше 1,5 бюджетов прожиточного минимума (БПМ). Сумма поддержки – до 10 БПМ.
Ежемесячное социальное пособие – выдается неоднократно. Но не постоянно, а только если за прошлый период среднедушевой доход семьи оказался меньше БПМ.
Обеспечение продуктами детей до 2 лет – предназначено для семей, где появились двойни (тройни и т.д.). А также если семья с детьми такого возраста по объективным причинам имеет недостаточный доход.
Пособие на приобретение подгузников – предоставляется в сумме до 1,5 БПМ для детей-инвалидов до 18 лет.
Семейный капитал
Для Беларуси этот способ поддержки семей пока непривычен. Но суть его довольно проста.
Семейный капитал можно потратить только на территории Беларуси на следующие нужды:
Получить семейный капитал досрочно в данный момент разрешается лишь для оплаты лечения одного из членов семьи.
Что это значит?
В Беларуси имеется достаточно серьезная финансовая поддержка семей с детьми. Самой значительной из которых является льготирование покупки или строительства жилья.
Текст: Игорь Смирнов
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