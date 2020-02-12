Источник материала: Полесская правда



В наше время нанять частную няню для ребенка – удовольствие не из дешевых. Для молодых родителей, тем более у которых несколько детей, накладно. Выручает государство: некоторым семьям оно предоставило бонус – услугу социальной няни.

О том, кто имеет право на подобную услугу, корреспонденту pinsknews.by рассказала специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения Пинского района Ольга Жук:

– Право на бесплатную няню имеют семьи, воспитывающие двоих и более детей, родившихся одновременно, до достижения детьми трехлетнего возраста либо до оформления их в учреждения дошкольного образования. Имеют право неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 4-х лет, а также семьи, воспитывающие двоих и более детей-инвалидов, один из которых в возрасте до 4-х лет. Кроме того, воспользоваться услугами социальной няни могут семьи, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим) либо родитель в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 групп до достижения детьми (ребенком) возраста 4-х лет.

Лишние руки в доме не помешают, к тому же, такая помощь предоставляется бесплатно. Конечно, решиться впустить в дом чужого человека нелегко, тем более поручить ему заботу о малыше. Большой плюс, что кандидатуру няни разрешается подыскать самим. Услуги няни могут предоставляться и другим категориям семей, но уже на условиях оплаты. Это семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте от 4-х до 18 лет; семьи с детьми в возрасте от 4-х до 18 лет, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим) либо родитель в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 групп.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4 или по телефонам 37-55-94, 37-56-01.

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА