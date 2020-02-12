ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идет предварительная запись в районный оздоровительный лагерь «Лидер»

12.02.2020 09:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Открыта предварительная запись в районный лагерь «Лидер», информирует отдел по образованию Ганцевичского райисполкома.

Летний оздоровительный лагерь «Лидер» является многопрофильным. В этом году будет представлено шесть профилей отрядов: социальное проектирование, формирование гендерной культуры, формирование навыков безопасного дорожного движения, краеведение и туристическая деятельность, экологическое воспитание, народное декоративно-прикладное творчество. Прохождение игровых квестов, выполнение нестандартных заданий, участие в многочисленных творческих конкурсах и спортивных мероприятиях и многое другое ожидает активистов общественной жизни в районном лагере «Лидер».

Идет предварительная запись в районный оздоровительный лагерь «Лидер»

Для того, чтобы попасть в смену, нужно записаться по телефону 22-0-39 (с 8:00 до 17:00). Не стоит забывать и еще об одном важном условии получения путевки – положительная характеристика с учреждения образования и активное участие в реализации социальных и культурно-досуговых проектов на протяжении учебного года.

Напомним, что лагерь действует на базе вспомогательной школы-интерната г. Ганцевичи. «Лидер» уже давно стал своеобразной визитной карточкой оздоровительной кампании района и неизменно пользуется популярностью среди детей и подростков.

По информации отдела по образованию Ганцевичского райисполкома.

(Visited 14 times, 14 visits today)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыта предварительная запись в районный лагерь «Лидер», информирует отдел по образованию Ганцевичского райисполкома. Летний оздоровительный лагерь «Лидер»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подпишитесь для вдохновения. 10 инстаграм-блогерш, которым за 50, но они прекрасны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика