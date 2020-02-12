Идет предварительная запись в районный оздоровительный лагерь «Лидер»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Открыта предварительная запись в районный лагерь «Лидер», информирует отдел по образованию Ганцевичского райисполкома.

Летний оздоровительный лагерь «Лидер» является многопрофильным. В этом году будет представлено шесть профилей отрядов: социальное проектирование, формирование гендерной культуры, формирование навыков безопасного дорожного движения, краеведение и туристическая деятельность, экологическое воспитание, народное декоративно-прикладное творчество. Прохождение игровых квестов, выполнение нестандартных заданий, участие в многочисленных творческих конкурсах и спортивных мероприятиях и многое другое ожидает активистов общественной жизни в районном лагере «Лидер».





Для того, чтобы попасть в смену, нужно записаться по телефону 22-0-39 (с 8:00 до 17:00). Не стоит забывать и еще об одном важном условии получения путевки – положительная характеристика с учреждения образования и активное участие в реализации социальных и культурно-досуговых проектов на протяжении учебного года.

Напомним, что лагерь действует на базе вспомогательной школы-интерната г. Ганцевичи. «Лидер» уже давно стал своеобразной визитной карточкой оздоровительной кампании района и неизменно пользуется популярностью среди детей и подростков.

По информации отдела по образованию Ганцевичского райисполкома .

(Visited 14 times, 14 visits today)