Российский Минфин отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС

Беларусь просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, со ссылкой на Сторчака
«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — подчеркнул замминистра финансов.
О том, что правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС, ранее заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Отвечая на вопрос касательно изменений условий кредита на строительство станции, Дмитрий Крутой пояснил: это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов.
«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты», - слова Дмитрия Крутого приводит