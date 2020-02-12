Российский Минфин отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, со ссылкой на Сторчака сообщает РБК.

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — подчеркнул замминистра финансов.

О том, что правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС, ранее заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Отвечая на вопрос касательно изменений условий кредита на строительство станции, Дмитрий Крутой пояснил: это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов.