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В Бангладеш затонула пассажирская лодка: 15 погибших, 40 пропали без вести

12.02.2020 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.


Фото: (архивное фото)

На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
На юге Бангладеш по меньшей мере 15 человек погибли в аварии пассажирского судна. Об этом сообщает Международная организация по миграции в Twitter в среду, 12 февраля.

"По меньшей мере 15 человек погибли и 40 числятся пропавшими без вести после того как судно, на борту которого находилось до 130 человек, затонуло, отчалив от Текнафа в Бангладеш", - сказано в сообщении.

В организации добавили, что готовы оказать помощь родственниками пострадавших.

 
 
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На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
 
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