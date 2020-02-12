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Указ о поддержке экспорта откроет возможности для малого, среднего бизнеса и ИП

12.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Указ о поддержке экспорта откроет возможности для малого, среднего бизнеса и ИП

О возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах

В соответствии с Положением о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412, Витебским облисполкомом утвержден Перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2020 году.

В соответствии с требованиями Положения, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Витебской области, смогут получить государственную поддержку в виде возмещения части расходов по участию в международных специализированных выставках (ярмарках) за рубежом. Возмещение осуществляется в отношении выставок, включенных в Перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2020 году, сформированный Витебским областным исполнительным комитетом.

Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных площадей и оборудования, оказания услуг по монтажу выставочных стендов и созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций), обязательства по которым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями исполнены.

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.

Число получателей возмещения расходов в рамках одной выставки не ограничено, будет осуществляться по заявительному принципу (форма заявленияв пределах средств, запланированных в областном бюджете на эти цели.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений (данных), явившихся основанием для предоставления возмещения, в соответствии с бюджетным законодательством.

О возмещении части расходов на проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Витебской области, смогут получить государственную поддержку в виде возмещения части расходов на проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах в соответствии с требованиями Положения о возмещении части расходов на проведение оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

Возмещение предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не более двух раз в течение календарного года.

Возмещение будет осуществляться по заявительному принципу (форма заявленияв пределах средств, запланированных в областном бюджете на эти цели.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений (данных), явившихся основанием для предоставления возмещения, в соответствии с бюджетным законодательством.

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