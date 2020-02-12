Нацбанк отмечает увеличение доли вкладов в национальной валюте

Источник материала: Ежедневник





В 2019 году все банки отметили увеличение вкладов физических лиц. При этом доля иностранных валют в структуре вкладов сокращается, а доля белорусского рубля – увеличивается.

В IV квартале 2019 года срочные банковские вклады (депозиты) во всех видах валют в рублевом эквивалентеснизилисьпо отношению к III кварталу 2019 года у пяти банков на общую сумму 824,89 млн рублей. Остальные банки обеспечили рост на 1441,50 млн рублей, сообщает Нацбанк.

По информации банков-участников обследования за IVквартал 2019 года срочные банковские вклады физических лиц увеличилисьна 617 млн рублей, или на 3,4%, и на 1 января 2020 года составили18,51 млрд рублей.

Самый значительный рост пришелся на белорусский рубль. Эти вклады увеличились на 387 млн рублей за IV квартал или на 8%. На 1 января 2020 года общий объем вкладов в белорусских рублях составил 5,24 млрд рублей.

Правда, в общей структуре вкладов доля белорусского рубля по сравнению с другими валютами по-прежнему невелика. На него приходится всего 28,3% всех депозитов физических лиц.

Срочные вклады в иностранной валюте выросли в IV квартале 2019 года не так быстро ка рублевые – всего на 1,8% или на 230 млн рублей в эквиваленте. Однако в общей структуре вкладов на иностранные валюты до сих пор приходится 71,7% от общего объема срочных банковских вкладов физических лиц.





Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада во всех видах валют в банках страны, на 1 января2020 года составила 9,77тыс. рублей и увеличилась за IV квартал 2019 года на 0,26 тыс. рублей, или на 2,75%.