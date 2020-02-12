ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк отмечает увеличение доли вкладов в национальной валюте

12.02.2020 11:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк отмечает увеличение доли вкладов в национальной валюте

В 2019 году все банки отметили увеличение вкладов физических лиц. При этом доля иностранных валют в структуре вкладов сокращается, а доля белорусского рубля – увеличивается.

В IV квартале 2019 года срочные банковские вклады (депозиты) во всех видах валют в рублевом эквивалентеснизилисьпо отношению к III кварталу 2019 года у пяти банков на общую сумму 824,89 млн рублей. Остальные банки обеспечили рост на 1441,50 млн рублей, сообщает Нацбанк.

По информации банков-участников обследования за IVквартал 2019 года срочные банковские вклады физических лиц увеличилисьна 617 млн рублей, или на 3,4%, и на 1 января 2020 года составили18,51 млрд рублей.

Самый значительный рост пришелся на белорусский рубль. Эти вклады увеличились на 387 млн рублей за IV квартал или на 8%. На 1 января 2020 года общий объем вкладов в белорусских рублях составил 5,24 млрд рублей.

Правда, в общей структуре вкладов доля белорусского рубля по сравнению с другими валютами по-прежнему невелика. На него приходится всего 28,3% всех депозитов физических лиц.

Срочные вклады в иностранной валюте выросли в IV квартале 2019 года не так быстро ка рублевые – всего на 1,8% или на 230 млн рублей в эквиваленте. Однако в общей структуре вкладов на иностранные валюты до сих пор приходится 71,7% от общего объема срочных банковских вкладов физических лиц.


Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада во всех видах валют в банках страны, на 1 января2020 года составила 9,77тыс. рублей и увеличилась за IV квартал 2019 года на 0,26 тыс. рублей, или на 2,75%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году все банки отметили увеличение вкладов физических лиц. При этом доля иностранных валют в структуре вкладов сокращается, а доля белорусского рубля –...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямая линия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика