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«Прямая линия»
12.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
13 февраля 2020 года с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» с населением будет проводить начальник отдела социального страхования Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Елена Владимировна ЖУРАВЛЁВА по телефону (8-0212)65-42-09 по вопросам, касающимся порядка назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пособий по временной нетрудоспособности.
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