Из-за редкого заболевания австралиец проспал 41 день подряд

Источник материала: Tut.by

Гарри Данну (Harry Dunn) из Австралии 21 год, семь из которых он страдает от редкого неврологического заболевания — парень непроизвольно впадает в фазы продолжительного сна. Об этом пишет The Daily Mail.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Гарри страдает от синдрома Клейне — Левина. Это — редкое неврологическое расстройство, для которого характерны эпизоды чрезмерной сонливости (гиперсомнии). Проще говоря: больные спят большую часть суток — вплоть до 18 часов. Они также могут становятся раздражительными или агрессивными, если им не давать спать. Разбудить больного при этом чрезвычайно сложно, уточняет Wikipedia.

В случае с Гарри первый «приступ» наступил, когда юноше было 14 лет. С тех пор болезнь прогрессировала. The Daily Mail пишет, что недавно он проспал 41 день подряд, а до этого «пропустил шестнадцатый и семнадцатый день рождения, Рождество и финалы крупных спортивных мероприятий».

Отмечается, что во время сна пациенты могут «выполнять базовые задачи» вроде приема пищи или похода в туалет, но после того как проснутся, не вспомнят об этом.