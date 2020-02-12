ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ok16 пройдет очень крутой джазовый фестиваль

12.02.2020 11:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На три февральских дня в столичном культурном хабе Оk16 обещают открыть портал в мир джаза: с 14 по 16 февраля здесь развернется Minsk Winter Jazz 2020 — фестиваль свежих идей, творческих встреч и позитивного настроения.


Фото: unsplash.com

Культурная инициатива Minsk Winter Jazz 2020 стартует в столице уже послезавтра, 14 февраля. О каждом из фестивальных дней мы расскажем отдельно.

День первый

Концерт My Jazzy Valentine

Недаром концерт-открытие приходится на самый романтичный праздник — День святого Валентина. Он начнется в 19.00. Кавалер Ордена Британской империи (MBE), трижды лучший вокалист Великобритании по версии Wire/Guardian Jazz Awards, британский вокалист Кливленд Уоткисс вместе с любимой белорусами соул-группой Dee Tree исполнит композиции, являющиеся плодами их творческого контакта. Прозвучат бессмертные джазовые стандарты и собственные произведения. В этот вечер публику ждет встреча с самым известным отечественным джазовым коллективом, именуемым критиками «лучшим белорусским джазовым экспортом». Apple Tea презентует гостями фестиваля свою новую программу. В концерте примет участие минский госпел-хор.

Post-jazz night by Radio Plato

А в 23.00 вас зовут на джаз-вечеринку. Гродненский диджей Schmoltz, минский аудиофил Nick Kazantsev и резиденты «Плато» Stereobeaver и KorneJ переосмыслят джазовые форматы на танцполе.

Когда: 14 февраля, с 19.00
Где: Ok16
Сколько: концерт — от 30 рублей, вечеринка — 10 рублей

Купить билет

День второй

«Мастерская вокальной импровизации с Кливлендом Уоткиссом»

С 11.00 свои двери откроет бесплатная мастерская, в которой примут участие Студенческий хор Белорусского государственной академии музыки (руководитель — Инесса Бодяко), юные вокалисты школы современного вокального искусства Вероники Яновской, Минский госпел хор, а также все желающие. Вход, напомним, свободный, но по предварительной регистрации.

Концерт From Europe with Love

А вечером, в 19.00, молодые, стильные, отчаянно модные европейские джазовые музыканты Венсан Перани (Франция, аккордеон), группа Algorhythm (Польша), Трио Анатолия Тарана (Беларусь) представят минской публике широкий спектр европейского джаза, где электроника, импровизированная музыка, пост-рок, джаз становятся инструментом для создания оригинального звука.

Когда: 15 февраля, с 11.00
Где: Ok16
Сколько: мастерская с Кливлендом Уоткиссом — бесплатно, концерт — от 25 рублей

Купить билет

День третий

«Джаз для детей от детей»

В 11.00 начнется бесплатный благотворительный концерт — музыкальное представление, в которой джазовые стандарты прозвучат свежо и непринужденно. Солируют юные вокалисты, воспитанники «Школы современного вокального искусства Вероники Яновской», Студенческий хор Белорусской государственной академии музыки (руководитель — Инесса Бодяко), британский вокалист Кливленд Уоткисс. Сопровождают мэтры отечественного джаза: Игорь Сацевич (бас-гитара), Константин Горячий (клавиши), Александр Сапега (ударные).

Концерт All That Jazz

Вечером, с 19.00, фестиваль подарит поклонникам джаза исключительную возможность оказаться в настоящей творческой лаборатории. Лауреаты престижнейших London Jazz Award и Young Spirit Award, интернациональное трио Phronesis (Великобритания — Дания — Швеция) завоевало репутацию самого впечатляющего трио на просторах Европы. Phronesis обладают особым талантом волновать и вдохновлять и трогать души слушателей так, как умеют немногие музыканты. На смену экспериментам именитого европейского трио придет авторская программа Павла Аракеляна и группы The Outsiders. Лидер коллектива Павел Аракелян неоднократно признавался лучшим саксофонистом Беларуси. А с 21.30 пройдет джем-сессия.

Когда: 16 февраля, с 11.00
Где: Ok16
Сколько: утренний концерт — бесплатно, вечерний концерт — от 25 рублей

Купить билет

Читайте также
«По нашим меркам в цирке я айтишник». Как живет белорус в Цирке дю Солей
На Октябрьской площади открылся «Музей человека». Посмотрели, что внутри

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На три февральских дня в столичном культурном хабе Оk16 обещают открыть портал в мир джаза: с 14 по 16 февраля здесь развернется Minsk Winter Jazz 2020 - фестиваль свежих идей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария на МКАД-2: Toyota улетела в кювет, пострадали двое взрослых и двое детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика