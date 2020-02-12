В Ok16 пройдет очень крутой джазовый фестиваль

Источник материала: Tut.by

На три февральских дня в столичном культурном хабе Оk16 обещают открыть портал в мир джаза: с 14 по 16 февраля здесь развернется Minsk Winter Jazz 2020 — фестиваль свежих идей, творческих встреч и позитивного настроения.



Фото: unsplash.com

Культурная инициатива Minsk Winter Jazz 2020 стартует в столице уже послезавтра, 14 февраля. О каждом из фестивальных дней мы расскажем отдельно.

День первый

Недаром концерт-открытие приходится на самый романтичный праздник — День святого Валентина. Он начнется в 19.00. Кавалер Ордена Британской империи (MBE), трижды лучший вокалист Великобритании по версии Wire/Guardian Jazz Awards, британский вокалист Кливленд Уоткисс вместе с любимой белорусами соул-группой Dee Tree исполнит композиции, являющиеся плодами их творческого контакта. Прозвучат бессмертные джазовые стандарты и собственные произведения. В этот вечер публику ждет встреча с самым известным отечественным джазовым коллективом, именуемым критиками «лучшим белорусским джазовым экспортом». Apple Tea презентует гостями фестиваля свою новую программу. В концерте примет участие минский госпел-хор.

А в 23.00 вас зовут на джаз-вечеринку. Гродненский диджей Schmoltz, минский аудиофил Nick Kazantsev и резиденты «Плато» Stereobeaver и KorneJ переосмыслят джазовые форматы на танцполе.

Когда: 14 февраля, с 19.00

Где: Ok16

Сколько: концерт — от 30 рублей, вечеринка — 10 рублей Купить билет

День второй

С 11.00 свои двери откроет бесплатная мастерская, в которой примут участие Студенческий хор Белорусского государственной академии музыки (руководитель — Инесса Бодяко), юные вокалисты школы современного вокального искусства Вероники Яновской, Минский госпел хор, а также все желающие. Вход, напомним, свободный, но по предварительной регистрации.

А вечером, в 19.00, молодые, стильные, отчаянно модные европейские джазовые музыканты Венсан Перани (Франция, аккордеон), группа Algorhythm (Польша), Трио Анатолия Тарана (Беларусь) представят минской публике широкий спектр европейского джаза, где электроника, импровизированная музыка, пост-рок, джаз становятся инструментом для создания оригинального звука.

Когда: 15 февраля, с 11.00

Где: Ok16

Сколько: мастерская с Кливлендом Уоткиссом — бесплатно, концерт — от 25 рублей Купить билет

День третий

В 11.00 начнется бесплатный благотворительный концерт — музыкальное представление, в которой джазовые стандарты прозвучат свежо и непринужденно. Солируют юные вокалисты, воспитанники «Школы современного вокального искусства Вероники Яновской», Студенческий хор Белорусской государственной академии музыки (руководитель — Инесса Бодяко), британский вокалист Кливленд Уоткисс. Сопровождают мэтры отечественного джаза: Игорь Сацевич (бас-гитара), Константин Горячий (клавиши), Александр Сапега (ударные).

Вечером, с 19.00, фестиваль подарит поклонникам джаза исключительную возможность оказаться в настоящей творческой лаборатории. Лауреаты престижнейших London Jazz Award и Young Spirit Award, интернациональное трио Phronesis (Великобритания — Дания — Швеция) завоевало репутацию самого впечатляющего трио на просторах Европы. Phronesis обладают особым талантом волновать и вдохновлять и трогать души слушателей так, как умеют немногие музыканты. На смену экспериментам именитого европейского трио придет авторская программа Павла Аракеляна и группы The Outsiders. Лидер коллектива Павел Аракелян неоднократно признавался лучшим саксофонистом Беларуси. А с 21.30 пройдет джем-сессия.

Когда: 16 февраля, с 11.00

Где: Ok16

Сколько: утренний концерт — бесплатно, вечерний концерт — от 25 рублей Купить билет

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