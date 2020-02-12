В этом году Быхову исполняется 650 лет. «МП» объявляет о старте специального проекта, посвященного этому событию

Источник материала: Маяк Преднепровья

В этом году исполняется 650 лет со дня образования города Быхова. «МП» объявляет о старте специального проекта, посвященного этому событию.

Проект включает в себя два творческих конкурса: « Быхов . Прошлое и настоящее» и «Мой любимый город».

Поучаствовать в конкурсе « Быхов . Прошлое и настоящее» смогут те, у кого сохранились архивные снимки города. Все, что нужно, – это сделать современное фото на том же месте. Обязательно наличие краткого описания.

Главная цель фотоконкурса – восстановить и рассмотреть «картинку» развития района до его современного облика с помощью архивных и современных фото.

В конкурсе «Мой любимый город» предлагаем читателям рассказать о знаковом для вас месте в Быхове и связанных с ним событиях. Это может быть судьбоносная история знакомства или место, ставшее для вас значимым по любым другим обстоятельствам, или просто любое место в городе, дорогое вашему сердцу.

Редакция будет благодарна читателям за интерес к проекту!

Материалы можно приносить или присылать по адресу: пл. Октябрьская, д.1 с пометкой «На конкурс» или на электронный адрес: pishyvmajak@mail.ru. Не ограничивайтесь одним фото или историей! Ваши фото и рассказы будут опубликованы под специальной рубрикой на страницах газеты, на сайте «МП», а также в социальных сетях.