В этом году Быхову исполняется 650 лет. «МП» объявляет о старте специального проекта, посвященного этому событию

В этом году исполняется 650 лет со дня образования города Быхова. «МП» объявляет о старте специального проекта, посвященного этому событию.
Проект включает в себя два творческих конкурса: «
Поучаствовать в конкурсе «
Главная цель фотоконкурса – восстановить и рассмотреть «картинку» развития района до его современного облика с помощью архивных и современных фото.
В конкурсе «Мой любимый город» предлагаем читателям рассказать о знаковом для вас месте в Быхове и связанных с ним событиях. Это может быть судьбоносная история знакомства или место, ставшее для вас значимым по любым другим обстоятельствам, или просто любое место в городе, дорогое вашему сердцу.
Редакция будет благодарна читателям за интерес к проекту!
Материалы можно приносить или присылать по адресу: пл. Октябрьская, д.1 с пометкой «На конкурс» или на электронный адрес: pishyvmajak@mail.ru. Не ограничивайтесь одним фото или историей! Ваши фото и рассказы будут опубликованы под специальной рубрикой на страницах газеты, на сайте «МП», а также в социальных сетях.