ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонс VI Конференции Цифровой банкинг-2020

12.02.2020 12:10 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Анонс VI Конференции «Цифровой банкинг-2020»

«Цифровой банкинг» – это эффективная площадка, направленная на поддержку и стимулирование процессов цифровой трансформации финансового сектора Беларуси, разработку предложений в стратегии цифровизации банковского сектора, открытого диалога регулятора с участниками рынка и экспертами в сфере цифровых финансовых технологий.

Сегодня развитие технологий позволяет объединять все финансовые продукты, сервисы и услуги в рамках единой финансовой экосистемы. Этот взаимосвязанный набор сервисов позволяет пользователю удовлетворять множество потребностей на одной интегрированной платформе. Так, ключевой темой Конференции в этом году станет «Создание банками собственных и партнерских экосистем».

Значимость данной темы подтверждается и тем, что формирование экосистем и связанных цифровых платформ станет одним из ключевых направлений новой Стратегии развития цифрового банкинга на 2021-2025гг.

Приглашаем заинтересованных к участию в обсуждении и выработке консолидированной позиции сообщества в отношении современных вызовов в рамках цифровой трансформации.

Следите за новостями на сайте Конференции и официальной странице в Facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.

*партнерский материал

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 апреля 2020 года на площадке отеля Victoria Olimp состоится VI конференция Цифровой банкинг-2020 . Мероприятие традиционно проходит по инициативе Национального банка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это видео вы точно досмотрите до конца: взгляните, как змея избавляется от старой кожи!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика