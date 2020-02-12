Источник материала: Myfin

​Анонс VI Конференции «Цифровой банкинг-2020»

«Цифровой банкинг» – это эффективная площадка, направленная на поддержку и стимулирование процессов цифровой трансформации финансового сектора Беларуси, разработку предложений в стратегии цифровизации банковского сектора, открытого диалога регулятора с участниками рынка и экспертами в сфере цифровых финансовых технологий.



Сегодня развитие технологий позволяет объединять все финансовые продукты, сервисы и услуги в рамках единой финансовой экосистемы. Этот взаимосвязанный набор сервисов позволяет пользователю удовлетворять множество потребностей на одной интегрированной платформе. Так, ключевой темой Конференции в этом году станет «Создание банками собственных и партнерских экосистем».

Значимость данной темы подтверждается и тем, что формирование экосистем и связанных цифровых платформ станет одним из ключевых направлений новой Стратегии развития цифрового банкинга на 2021-2025гг.

Приглашаем заинтересованных к участию в обсуждении и выработке консолидированной позиции сообщества в отношении современных вызовов в рамках цифровой трансформации.

Следите за новостями на сайте Конференции и официальной странице в Facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.