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Анонс VI Конференции Цифровой банкинг-2020
Источник материала: Myfin
«Цифровой банкинг» – это эффективная площадка, направленная на поддержку и стимулирование процессов цифровой трансформации финансового сектора Беларуси, разработку предложений в стратегии цифровизации банковского сектора, открытого диалога регулятора с участниками рынка и экспертами в сфере цифровых финансовых технологий.
Сегодня развитие технологий позволяет объединять все финансовые продукты, сервисы и услуги в рамках единой финансовой экосистемы. Этот взаимосвязанный набор сервисов позволяет пользователю удовлетворять множество потребностей на одной интегрированной платформе. Так, ключевой темой Конференции в этом году станет «Создание банками собственных и партнерских экосистем».
Значимость данной темы подтверждается и тем, что формирование экосистем и связанных цифровых платформ станет одним из ключевых направлений новой Стратегии развития цифрового банкинга на 2021-2025гг.
Приглашаем заинтересованных к участию в обсуждении и выработке консолидированной позиции сообщества в отношении современных вызовов в рамках цифровой трансформации.
Следите за новостями на сайте Конференции и официальной странице в Facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.
*партнерский материал
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