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Это видео вы точно досмотрите до конца: взгляните, как змея избавляется от старой кожи!
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка слышали о том, что змеи периодически избавляются от старой кожи, но видели ли вы процесс своими глазами? Оказывается, это по-настоящему завораживающее зрелище. Хозяин королевской кобры снял на видео, как она сбрасывает кожу, и этот ролик невозможно не досмотреть до конца. Убедитесь в этом сами!
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Хозяин королевской кобры снял на видео, как она сбрасывает кожу.
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