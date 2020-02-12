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Это видео вы точно досмотрите до конца: взгляните, как змея избавляется от старой кожи!

12.02.2020 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы наверняка слышали о том, что змеи периодически избавляются от старой кожи, но видели ли вы процесс своими глазами? Оказывается, это по-настоящему завораживающее зрелище. Хозяин королевской кобры снял на видео, как она сбрасывает кожу, и этот ролик невозможно не досмотреть до конца. Убедитесь в этом сами!

 
 
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Хозяин королевской кобры снял на видео, как она сбрасывает кожу.
 
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