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МАЗу придется подвинуться? В Беларусь приходят магистральные тягачи Ford F-Max

12.02.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в феврале в Минске официально объявят о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок — Ford F-MAX. Новость сразу имеет два серьезных аспекта: географический и экономический.


Фото: Ford Truck

Во-первых, с назначением в Беларуси эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks будет представлен на территории всей Восточной Европы. Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах. Сразу после своего дебюта на выставке IAA'2018 в Ганновере магистральному тягачу Ford F-MAX был присужден титул International Truck of the Year ' 2019. Награда ITOY в мире грузовиков означает ровно то же самое, что «Оскар» в киноиндустрии или Нобелевская премия в науке.

— Ford Trucks предпринимает для выхода на рынок Европы смелые шаги и достигает каждой поставленной цели, — заявил Серхан Турфан, вице-президент Ford Trucks. Господин вице-президент лично приедет в Минск, чтобы объявить старт продаж модели и подписать эксклюзивный договор на дистрибуцию с компанией «Трансконсалт Сервис». Сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

Во-вторых, рынок грузовиков для международных перевозок довольно консервативен. Ford Trucks, предлагая белорусским клиентам абсолютно новый для рынка седельный тягач Ford F-MAX, намерен создать серьезную конкуренцию другим брендам и предложить грузовик с лучшей стоимостью владения.

Инженеры Ford Trucks провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост, салон оснащен большим количеством вещевых отсеков (спроектированы по принципу багажных полок авиалайнеров) и даже резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь (такой нюанс учтен только в Ford F-MAX). Под кабиной — 12,7-литровый 6-цилиндровый собственный дизель Ecotorq мощностью 500 л.с.

Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и Украине, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В Беларуси начнут продавать грузовики, который у нас еще не было. Это Ford F-Max. Этот магистральный тягач производят в Турции, а продают по всему миру.
 
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