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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до рекордно низких значений

12.02.2020 12:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых» – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что это самый низкий уровень ставки рефинансирования за всю историю работы Нацбанка Беларуси.

Что это значит?

К ставке рефинансирования привязано большинство кредитов белорусских банков. Ее снижение повлечет уменьшение ежемесячных платежей по действующим кредитам и сделает новые кредиты более доступными. Также это скажется на снижении процентных выплат по новым депозитам в белорусских рублях. Вероятнее всего, в ближайшее время банки начнут их снижение.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается до 8,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
 
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