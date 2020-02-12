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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до рекордно низких значений
Источник материала: Myfin
«С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых» – говорится в сообщении регулятора.
Напомним, что это самый низкий уровень
Что это значит?
К ставке рефинансирования привязано большинство кредитов белорусских банков. Ее снижение повлечет уменьшение ежемесячных платежей по действующим кредитам и сделает новые кредиты более доступными. Также это скажется на снижении процентных выплат по новым депозитам в белорусских рублях. Вероятнее всего, в ближайшее время банки начнут их снижение.
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Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается до 8,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
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