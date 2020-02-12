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Электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года

Электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ведется разработка электронного банка судебных решений, который предполагается запустить со следующего года. Там будет размещаться достаточный массив выносимых решений», — сказал Валерий Калинкович.

https://www.belta.by/

 
 
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Электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович,...
 
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