В ОДКБ подготовят единый список террористических организаций

Источник материала: Вороновская газета





В ОДКБ сформируют единый список организаций, признанных террористическими в государствах — членах организации. Об этом шла речь на встрече генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Станислав Зась и Вячеслав Володин обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе касающихся работы над проектом программы деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021-2025 годы, формирования единого списка организаций, признанных террористическими в государствах — членах ОДКБ, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, правового статуса наблюдателя и партнера при ОДКБ, координации деятельности на международных площадках», — отметил пресс-секретарь.

Вячеслав Володин поздравил Станислава Зася с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ и выразил готовность оказывать всестороннее содействие Секретариату ОДКБ в решении стоящих перед организацией задач.

«Кроме того, на встрече были затронуты вопросы участия членов Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в мероприятиях, организуемых секретариатом организации, а также сотрудников секретариата — в деятельности этой парламентской структуры», — добавил пресс-секретарь.

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