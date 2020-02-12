5 главных вопросов накануне ЧМ по биатлону, которые волнуют всех болельщиков

Источник материала: Tut.by

13 февраля в итальянском Антхольце начинается чемпионат мира по биатлону. Главный старт сезона может внести серьезные коррективы в расклад общего зачета, а также покажет, чей тренировочный план на сезон себя оправдал, а чей — провалился. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук рассказывает о главных биатлонных интригах, которые волнуют каждого болельщика.

Кто представит Беларусь на чемпионате мира? За Беларусь в женских гонках чемпионата мира побегут Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, в мужских — Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский и Максим Воробей.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Никаких сюрпризов среди перечисленных фамилий нет — все спортсмены выступали на Кубке мира и плавно выводились на пик формы, который по тренерской задумке должен выпасть как раз на мировое первенство.

А у нас вообще есть медальные шансы на ЧМ? Чемпионат мира — традиционно главный старт сезона, под который белорусские наставники составляют план подготовки. Локации для сборов в прошедшее межсезонье выбирались таким образом, чтобы в феврале биатлонисты комфортно чувствовали себя на высоте итальянских Альп.

Источник: Денис Костюченко, Биатлон online Например, летний сбор команда провела в Армении, где высота 2000 метров над уровнем море даже превосходит пики Антхольца. Условия на базе в Цахкадзоре биатлонисты тогда характеризовали как очень средние, но понимали, ради чего терпят. — Все было такое старое, обветшалое. База изначально не предназначена для биатлона: нет лыжероллерной трассы, стационарного стрельбища. Но на этот сбор были совсем другие задачи, нужно было просто побывать на высоте и получить кроссовую нагрузку, — поясняла лидер женской команды Ирина Кривко. Рождественскую паузу сборная также провела на высотном сборе в итальянских Альпах, хотя нашим традиционным местом для тренировок в новогодне-рождественский период является Австрия. Снова-таки — тренеры внесли коррективы ради успехов на чемпионате мира.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Вслух о медальном плане сейчас никто не говорит. Хотя очевидно, что предпосылки для попадания на подиум у белорусов есть: это и деревянная медаль Анны Солы в спринте Оберхофа, и пятое место мужской четверки на том же немецком этапе, и три попадания в десятку по ходу сезона в исполнении Ирины Кривко, и лучший январь в карьере Романа Елетнова. И парни, и девушки при хорошем раскладе готовы наконец дебютировать на пьедестале. Правда, на публике спортсмены остаются истинными скромными белорусами и от прогнозов отказываются. — Поживем — увидим. Надеюсь, после итальянского чемпионата мира извиняться не придется, — коротко рассказала об ожиданиях Ирина Кривко.

А судьба глобусов уже решена? Если учесть, что у женщин и мужчин впереди по четыре личные гонки ЧМ и три этапа Кубка мира, то в судьбе Большого хрустального глобуса ни у одних, ни у других еще ничего не ясно.

Фото из инстаграма Мартена Фуркада На данный момент мужской тотал окрашен во французско-норвежские тона: лидер — Мартен Фуркад (601), ближайшие преследователи — француз Фийон-Майе (532), норвежец Йоханнес Бё (482), француз Симон Дестье (479) и снова норвежец Тарьей Бё (461). Основными конкурентами грандов на итальянских трассах наверняка станут лидер россиян Логинов, немец Долль и разбежавшиеся в этом сезоне норвежцы Кристиансен и Дале. Очевидно, что главная битва в Антхольце развернется между молодым папой Йоханнесом и вечно жадным до побед Мартеном. Француз честно декламирует, что его основная цель на чемпионат мира — сохранить желтую майку лидера.

Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon Йоханнес же сделал главное заявление сезона еще в декабре. Он попытался усыпить бдительность соперников, намекнув на то, что не претендует в нынешнем сезоне на глобус, — мол, это звучало бы слишком амбициозно с учетом декретного отпуска. А вот медали чемпионата мира — то, на что норвежец рассчитывал с самого начала. Но уже сейчас понятно: Йоханнес просто кокетничал, отказываясь от претензий на главный хрусталь сезона. Он полон сил и скоростей стать лучшим не только на трассах Антхольца, но и по итогам всего биатлонного года. К главному старту рыжий Бё готовился дома в Норвегии, отдельно от сборной. Такое решение Йоханнес принял, чтобы больше времени провести с супругой и новорожденным сыном. — Он полностью контролирует ситуацию. Неважно, что он делает, он знает, что делает, — поддержал решение брата Тарьей Бё.

А какой расклад у женщин? Тройка лидеров общего зачета накануне старта ЧМ выглядит следующим образом. Промежуточное первое место у норвежки Тириль Экхофф (524). В спину ей дышат итальянка Доротея Вирер (509) и шведка Ханна Эберг (456).

Reuters Шансы на глобус и крутые результаты ЧМ остаются и у основных преследовательниц, стабильно выступающих по ходу сезона: Олсбю-Ройзеланд, Тандреволд, Херрманн, Симон, Фиалковой, Бреза и Виттоцци. По ходу этапа Кубка мира в Поклюке, предшествовавшего чемпионату мира, обладательница желтого бипа Тириль Экхофф уехала домой залечивать простуду. Доротея Вирер не воспользовалась отсутствием конкурентки и ни разу за этап не поднялась на пьедестал. Номер три в списке претендентов на БХГ и золотые запасы Антерсельвы — шведка Эберг. Судя по свежим выступлениям биатлонистки и заявлениям тренерского штаба, Ханна сейчас в ударе.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY — С точки зрения психологии она стала больше «убийцей» — как на стрельбище, так и на трассе. Она верит в себя, и я думаю, что сейчас она находится в правильном ментальном состоянии, — заявил тренер шведской сборной Йоханнес Люкас. А вот у итальянской команды со здоровым психологическим фоном могут возникнуть проблемы. Во-первых, дома стены как помогают, так и давят. Во-вторых, накануне домашнего мира прошлогодние примы Кубка мира Доротея Вирер и Лиза Виттоцци вынесли сор из избы и публично продемонстрировали, что в их отношениях не все гладко.

Так что за конфликт у Вирер с Виттоцци? За неделю до старта чемпионата мира Лиза Виттоцци рассказала в интервью итальянскому Messaggero Veneto о ситуации, которая в минувшем сезоне надломила ее психологически и не позволила завоевать Кубок мира.

Фото: www.biathlonworld.com — Год назад Вирер просто отказалась от эстафеты [на чемпионате мира], чтобы сконцентрироваться на масс-старте. Это было сделано с согласия тренеров. Я была абсолютно с этим не согласна. На следующий день после эстафеты, которую Доро пропустила по состоянию здоровья, она выиграла золото масс-старта. — Это просто выбило меня из колеи до конца сезона, и я проиграла Кубок мира, — сказала Лиза. — Я бы сама так никогда не поступила. Почему я решила об этом сказать? Мы все равно с Доротеей не друзья, только соперники. В спорте ни с кем дружить нельзя. Сама Вирер сейчас решила не комментировать ту ситуацию. Но некоторую ясность внес технический директор сборной Италии: — Мы думаем о здоровье спортсменов. У нас есть врач, который оценивает состояние здоровья в день гонки. Мы не выпускаем на старт спортсменов, которые не могут соревноваться, как Доро в тот день. Я не могу сообщать личные подробности, но в тот день врачом было принято такое решение.

Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon Вероятно, Лиза хотела, чтобы Доротея бежала. Вместе у них было больше шансов занять хорошее место в эстафете. Но Лиза — спортсменка, а не врач, поэтому она не могла оценить состояние здоровья коллеги по команде. По словам технического директора, ни Вирер, ни Виттоцци не ожидали такого резонанса после интервью 25-летней Лизы. — Виттоцци не ожидала такого сильного негативного эффекта. С другой стороны, Доротея не ожидала полемики в столь деликатный момент. Скажется ли конфликт и его обсуждение в прессе на выступлении итальянок, покажет домашний мир. Но об одном можно говорить уверенно: судьбу медалей в Антхольце будут решать не только скорость и точность, но и борьба нервов.

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