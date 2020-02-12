﻿ 5 главных вопросов накануне ЧМ по биатлону, которые волнуют всех болельщиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 главных вопросов накануне ЧМ по биатлону, которые волнуют всех болельщиков

12.02.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

13 февраля в итальянском Антхольце начинается чемпионат мира по биатлону. Главный старт сезона может внести серьезные коррективы в расклад общего зачета, а также покажет, чей тренировочный план на сезон себя оправдал, а чей — провалился. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук рассказывает о главных биатлонных интригах, которые волнуют каждого болельщика.

Кто представит Беларусь на чемпионате мира?

За Беларусь в женских гонках чемпионата мира побегут Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, в мужских — Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский и Максим Воробей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Никаких сюрпризов среди перечисленных фамилий нет — все спортсмены выступали на Кубке мира и плавно выводились на пик формы, который по тренерской задумке должен выпасть как раз на мировое первенство.

А у нас вообще есть медальные шансы на ЧМ?

Чемпионат мира — традиционно главный старт сезона, под который белорусские наставники составляют план подготовки. Локации для сборов в прошедшее межсезонье выбирались таким образом, чтобы в феврале биатлонисты комфортно чувствовали себя на высоте итальянских Альп.


Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

Например, летний сбор команда провела в Армении, где высота 2000 метров над уровнем море даже превосходит пики Антхольца. Условия на базе в Цахкадзоре биатлонисты тогда характеризовали как очень средние, но понимали, ради чего терпят.

— Все было такое старое, обветшалое. База изначально не предназначена для биатлона: нет лыжероллерной трассы, стационарного стрельбища. Но на этот сбор были совсем другие задачи, нужно было просто побывать на высоте и получить кроссовую нагрузку, — поясняла лидер женской команды Ирина Кривко.

Рождественскую паузу сборная также провела на высотном сборе в итальянских Альпах, хотя нашим традиционным местом для тренировок в новогодне-рождественский период является Австрия. Снова-таки — тренеры внесли коррективы ради успехов на чемпионате мира.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вслух о медальном плане сейчас никто не говорит. Хотя очевидно, что предпосылки для попадания на подиум у белорусов есть: это и деревянная медаль Анны Солы в спринте Оберхофа, и пятое место мужской четверки на том же немецком этапе, и три попадания в десятку по ходу сезона в исполнении Ирины Кривко, и лучший январь в карьере Романа Елетнова.

И парни, и девушки при хорошем раскладе готовы наконец дебютировать на пьедестале. Правда, на публике спортсмены остаются истинными скромными белорусами и от прогнозов отказываются.

— Поживем — увидим. Надеюсь, после итальянского чемпионата мира извиняться не придется, — коротко рассказала об ожиданиях Ирина Кривко.

А судьба глобусов уже решена?

Если учесть, что у женщин и мужчин впереди по четыре личные гонки ЧМ и три этапа Кубка мира, то в судьбе Большого хрустального глобуса ни у одних, ни у других еще ничего не ясно.


Фото из инстаграма Мартена Фуркада

На данный момент мужской тотал окрашен во французско-норвежские тона: лидер — Мартен Фуркад (601), ближайшие преследователи — француз Фийон-Майе (532), норвежец Йоханнес Бё (482), француз Симон Дестье (479) и снова норвежец Тарьей Бё (461).

Основными конкурентами грандов на итальянских трассах наверняка станут лидер россиян Логинов, немец Долль и разбежавшиеся в этом сезоне норвежцы Кристиансен и Дале.

Очевидно, что главная битва в Антхольце развернется между молодым папой Йоханнесом и вечно жадным до побед Мартеном. Француз честно декламирует, что его основная цель на чемпионат мира — сохранить желтую майку лидера.


Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon

Йоханнес же сделал главное заявление сезона еще в декабре. Он попытался усыпить бдительность соперников, намекнув на то, что не претендует в нынешнем сезоне на глобус, — мол, это звучало бы слишком амбициозно с учетом декретного отпуска. А вот медали чемпионата мира — то, на что норвежец рассчитывал с самого начала.

Но уже сейчас понятно: Йоханнес просто кокетничал, отказываясь от претензий на главный хрусталь сезона. Он полон сил и скоростей стать лучшим не только на трассах Антхольца, но и по итогам всего биатлонного года.

К главному старту рыжий Бё готовился дома в Норвегии, отдельно от сборной. Такое решение Йоханнес принял, чтобы больше времени провести с супругой и новорожденным сыном.

— Он полностью контролирует ситуацию. Неважно, что он делает, он знает, что делает, — поддержал решение брата Тарьей Бё.

А какой расклад у женщин?

Тройка лидеров общего зачета накануне старта ЧМ выглядит следующим образом. Промежуточное первое место у норвежки Тириль Экхофф (524). В спину ей дышат итальянка Доротея Вирер (509) и шведка Ханна Эберг (456).


Reuters

Шансы на глобус и крутые результаты ЧМ остаются и у основных преследовательниц, стабильно выступающих по ходу сезона: Олсбю-Ройзеланд, Тандреволд, Херрманн, Симон, Фиалковой, Бреза и Виттоцци.

По ходу этапа Кубка мира в Поклюке, предшествовавшего чемпионату мира, обладательница желтого бипа Тириль Экхофф уехала домой залечивать простуду. Доротея Вирер не воспользовалась отсутствием конкурентки и ни разу за этап не поднялась на пьедестал.

Номер три в списке претендентов на БХГ и золотые запасы Антерсельвы — шведка Эберг. Судя по свежим выступлениям биатлонистки и заявлениям тренерского штаба, Ханна сейчас в ударе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С точки зрения психологии она стала больше «убийцей» — как на стрельбище, так и на трассе. Она верит в себя, и я думаю, что сейчас она находится в правильном ментальном состоянии, — заявил тренер шведской сборной Йоханнес Люкас.

А вот у итальянской команды со здоровым психологическим фоном могут возникнуть проблемы. Во-первых, дома стены как помогают, так и давят.

Во-вторых, накануне домашнего мира прошлогодние примы Кубка мира Доротея Вирер и Лиза Виттоцци вынесли сор из избы и публично продемонстрировали, что в их отношениях не все гладко.

Так что за конфликт у Вирер с Виттоцци?

За неделю до старта чемпионата мира Лиза Виттоцци рассказала в интервью итальянскому Messaggero Veneto о ситуации, которая в минувшем сезоне надломила ее психологически и не позволила завоевать Кубок мира.


Фото: www.biathlonworld.com

 — Год назад Вирер просто отказалась от эстафеты [на чемпионате мира], чтобы сконцентрироваться на масс-старте. Это было сделано с согласия тренеров. Я была абсолютно с этим не согласна.

На следующий день после эстафеты, которую Доро пропустила по состоянию здоровья, она выиграла золото масс-старта.

— Это просто выбило меня из колеи до конца сезона, и я проиграла Кубок мира, — сказала Лиза. — Я бы сама так никогда не поступила. Почему я решила об этом сказать? Мы все равно с Доротеей не друзья, только соперники. В спорте ни с кем дружить нельзя.

Сама Вирер сейчас решила не комментировать ту ситуацию.

Но некоторую ясность внес технический директор сборной Италии:

— Мы думаем о здоровье спортсменов. У нас есть врач, который оценивает состояние здоровья в день гонки. Мы не выпускаем на старт спортсменов, которые не могут соревноваться, как Доро в тот день. Я не могу сообщать личные подробности, но в тот день врачом было принято такое решение.


Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon

Вероятно, Лиза хотела, чтобы Доротея бежала. Вместе у них было больше шансов занять хорошее место в эстафете. Но Лиза — спортсменка, а не врач, поэтому она не могла оценить состояние здоровья коллеги по команде.

По словам технического директора, ни Вирер, ни Виттоцци не ожидали такого резонанса после интервью 25-летней Лизы.

— Виттоцци не ожидала такого сильного негативного эффекта. С другой стороны, Доротея не ожидала полемики в столь деликатный момент.

Скажется ли конфликт и его обсуждение в прессе на выступлении итальянок, покажет домашний мир. Но об одном можно говорить уверенно: судьбу медалей в Антхольце будут решать не только скорость и точность, но и борьба нервов.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный старт сезона может внести серьезные коррективы в расклад общего зачета, а также покажет, чей тренировочный план на сезон себя оправдал, а чей - провалился.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика