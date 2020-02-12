В Солигорском районе Citroen насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе, сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел 11 февраля, в 19.20. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Citroen ехал по трассе Махновичи — Хоростово — Навина в сторону деревни Раховичи. На 18-м километре дороги он сбил 63-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.