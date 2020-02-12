ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 19 февраля 2020 года Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования

12.02.2020 12:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

С 19 февраля 2020 года Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси приняло решение об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 февраля 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, с 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.

Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года, на нем будет принято будет принято решение о дальнейшем регулировании ставок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правление Национального банка Беларуси приняло решение об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 февраля 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь предлагает провести знаковое мероприятие к юбилею ООН и 75-летию Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика