С 19 февраля 2020 года Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования

Источник материала: Ежедневник





Правление Национального банка Беларуси приняло решение об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 февраля 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, с 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.

Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года, на нем будет принято будет принято решение о дальнейшем регулировании ставок.