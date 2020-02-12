|
С 19 февраля 2020 года Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования
12.02.2020 12:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правление Национального банка Беларуси приняло решение об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 февраля 2020 года.
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, с 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.
Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года, на нем будет принято будет принято решение о дальнейшем регулировании ставок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правление Национального банка Беларуси приняло решение об очередном снижении ставки рефинансирования с 19 февраля 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)