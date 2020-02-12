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Не поверите! Нацбанк снижает ставку рефинансирования

12.02.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых

Ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.

На фоне девальвации белорусского рубля и ускорившейся в январе инфляции решение выглядит неоднозначным.


Последний раз Нацбанк менял ставку рефинансирования 6 ноября 2019 года - тогда она была снижена на 0,5 пункта.

В следующий раз решение об изменении ключевой ставки будет рассматриваться 13 мая.

 
 
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С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых
 
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