Команда Волковысского района заняла третье место в возрастной группе среди мальчиков и девочек 2003-2004 гг. рождения на первенстве Гродненской области по скалолазанию.

Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области

Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области

Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области

Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области

Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области