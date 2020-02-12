Команда Волковысского района заняла третье место в возрастной группе среди мальчиков и девочек 2003-2004 гг. рождения на первенстве Гродненской области по скалолазанию.
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Успешно выступили волковысские скалолазы на первенстве области
12.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Команда Волковысского района заняла третье место в возрастной группе среди мальчиков и девочек 2003-2004 гг. рождения на первенстве Гродненской области по скалолазанию.
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Команда Волковысского района заняла третье место в возрастной группе среди мальчиков и девочек 2003-2004 гг. рождения на первенстве...
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