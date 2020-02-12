Втюрин хочет закрыть суд: в Минске начинается рассмотрение дела охранника Лукашенко

Напомним, в качестве обвиняемых по данному делу проходят 16 человек, в числе которых бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Двенадцать обвиняемых находятся под стражей, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.





Sputnik из зала суда. Сегодня на предварительное судебное заседание доставлены пятеро обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, передает корреспондентиз зала суда.





Суд сегодня должен установить, что обвиняемые заключали досудебное соглашение добровольно и в присутствии адвоката.





Кроме этого, сегодня прокурор должен подтвердить суду, что обвиняемые выполнили обязательства по оказанию содействия следствию в расследовании преступления и изобличении других соучастников преступления.





Пять соглашений

Среди тех, кто заключил досудебные соглашения, гражданин России Владимир Казанцев, представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком". По данным КГБ, он обвиняется в даче взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов США.





Еще один фигурант – Феликс Касперович, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". По данным следствия КГБ, он обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.





Заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Беларуси Андрей Подгорный обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток на сумму не менее 868 750 долларов США.





Генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, по данным КГБ, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов США и 15 тысяч евро.





Представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара обвиняется, по данным КГБ, в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов США.





Ходатайство Втюрина

Как было оглашено на суде, адвокат обвиняемого Втюрина заявила ходатайство о том, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило за закрытыми дверями. Аналогичное ходатайство от Втюрина поступило ранее в Верховный суд.





В нем указано, что в некоторых томах уголовного дела содержатся секретные данные, которые относятся ко времени службы Втюрина на должности заместителя государственного секретаря Совбеза.





Прокурор, обвиняемые и адвокаты не возражали, чтобы эти ходатайства были приобщены к материалам дела и рассмотрены судом.









Готовы сотрудничать

На суде была оглашена информация, что обвиняемые писали ходатайства в генеральную прокуратуру о том, чтобы с ними заключили досудебное соглашения.





В ходатайствах обвиняемые указывали, что готовы сотрудничать со следствием, изобличать иных участников преступления и погасить причиненный ущерб. В суде они заявили, что добровольно заключили это соглашение.





В соответствии с УПК, лицам, которые заключили досудебное соглашение и выполнили его требования, не может быть назначено наказание более половины срока, который предусмотрен по предъявленной статье.





На предварительное судебное заседание пришло более 10 адвокатов, некоторые из них вдвоем защищают обвиняемых, заключивших соглашение со следствием. В зале суда также присутствуют несколько адвокатов других обвиняемых, в том числе Втюрина.





На заседание пришли журналисты и несколько родных и знакомых. С прессой никто из них не общается.





За закрытыми дверями? Прокурор против

Суд предоставил возможность адвокату Втюрина обосновать ходатайство о слушании дела за закрытыми дверями.





По ее словам, в материалах дела содержатся сведения о должностных обязанностях не только заместителя государственного секретаря Совета безопасности, но и госсекретаря.





Защитник Втюрина также полагает, что в открытом судебном заседании нельзя оглашать информацию о том, кто конкретно из руководства Совбеза курировал те или иные силовые и правоохранительные органы.





Убеждая суд слушать дело в закрытом судебном заседании, адвокат отметила, что в некоторых томах дела есть данные, касающиеся информационного аналитического обеспечения деятельности главы государства.





Кроме этого, по ее словам, в деле фигурирует докладная записка на имя президента о том, что ряду исправительных учреждений требуются дополнительные меры надзора и охраны, есть информация о том, какие из них остались без дополнительных систем охраны.





Суд поинтересовался у государственного обвинителя о его позиции по поводу того, следует ли сделать судебный процесс закрытым. Прокурор сказал, что не видит для этого оснований.









Суд удалился в совещательную комнату. Решение суда о дате начала дела и о том, будет ли процесс закрытым, огласят сегодня в 15:00.