Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Республики Беларусь снизил ставку рефинансирования, сказано на официальном сайте регулятора.

«С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10 до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75% годовых», – говорится в релизе.

Соответствующие решения были приняты приняты правлением Нацбанка Беларуси после заседания по денежно-кредитной политике, которое прошло в среду.

Следующее заседание правления Национального банка республики состоится 13 мая.

Ставкой рефинансирования называется размер процентов в годовом исчислении, который подлежит уплате ЦБ страны за кредиты, которые регулятор предоставил кредитным организациям.