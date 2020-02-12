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Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования
12.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Республики Беларусь снизил ставку рефинансирования, сказано
Соответствующие решения были приняты приняты правлением Нацбанка Беларуси после заседания по денежно-кредитной политике, которое прошло в среду.
Следующее заседание правления Национального банка республики состоится 13 мая.
Ставкой рефинансирования называется размер процентов в годовом исчислении, который подлежит уплате ЦБ страны за кредиты, которые регулятор предоставил кредитным организациям.
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С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75% годовых.
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