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Google добавила более тысячи новых снимков в Earth View

12.02.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google произвела крупнейшее обновление сервиса Earth View. Компания добавила в него более тысячи новых снимков планеты. Об этом сообщается в блоге разработчиков, сообщает TJournal.


Фото: Earth View

Теперь коллекция снимков Earth View насчитывает более 2,5 тысяч фотографий с разрешением до 4K включительно. В нее входят изображения со всех стран мира, включая Россию.

«Earth View дарит нам способность поднять наш взгляд до космического пространства. Ландшафты, которые появляются когда вы открываете новую вкладку или разблокируете ваш телефон, выделяют ваш день. Я надеюсь этот небольшой забавный проект вместе с Google Earth побудит нас больше заботиться о нашей планете», — заявил Гопал Шах,
менеджер по продукту Google Earth.












Earth View — это сервис по сбору наиболее интересных изображений из приложения Google Earth. В разработке сервиса использовались спутниковые изображения и данные с аэрофотосъемки.

 
 
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