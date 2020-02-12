В Витебске пьяный водитель Rover вылетел на тротуар и сбил девушку

Источник материала: Tut.by

В Витебске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре. Авария произошла около семи часов вечера 11 февраля на улице Заречной возле железнодорожного переезда, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

Пьяный 39-летний водитель Rover 200 не справился с управлением, съехал с дороги на тротуар и сбил там девушку.

Пешеход с травмами попала в больницу.



Фото: ГАИ