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В Витебске пьяный водитель Rover вылетел на тротуар и сбил девушку
Источник материала: Tut.by
В Витебске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре. Авария произошла около семи часов вечера 11 февраля на улице Заречной возле железнодорожного переезда,
Пьяный 39-летний водитель Rover 200 не справился с управлением, съехал с дороги на тротуар и сбил там девушку.
Пешеход с травмами попала в больницу.
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Авария произошла около семи часов вечера 11 февраля на улице Заречной возле железнодорожного переезда.
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