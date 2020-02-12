Таланты и старания юных актеров оценены по заслугам!

Источник материала: Ивьевский край

Новость о том, что пятерым учащимся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств присуждена материальная помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, прозвучала еще в канун Нового 2020 года.

Это стало большим подарком для детей, преподавателей и администрации школы.





Такое поощрение в стране получили 153 талантливых и одаренных детей. И ивьевчане заняли в этом списке достойное место!

Это свидетельство внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности.

В школе искусств собрались на этой неделе родители, учителя, учащиеся, администрация, руководство сектором культуры райисполкома, чтобы вместе с юными актерами разделить большую радость - получение материальной помощи из президентского спецфонда по поддержке талантливой молодежи.

Учитель театрального отделения Н. Афонина, открывая мероприятие, представила ребят, которые талантливо, старательно, активно и успешно провели минувший год, за что и удостоились такой высокой награды.

Александра Ашейчик - лауреат І степени 32-го Международного интернет-конкурса театрального творчества "Звездный проект" (г. Новосибирск), лауреат І степени первого Международного онлайн-конкурса творчества "Мир искусства" (г. Москва), лауреата ІІІ степени Международного фестиваля-конкурса "Ноые вершины" (г. Минск), диплом "За лучшее исполнение мужской роли" в областном фестивале образцовых театральных коллективов, диплом І степени с присвоением звания "Дипломант" VІ Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства "ЛьВенок" (г. Лида). К слову, для Александры - это уже вторая награда из спецфонда Президента. В минувшем году она была единственной удостоенной такого поощрения.

Давыд Александрович - лауреат ІІІ степени 39-го Международного интернет-конкурса театрального творчества "Звездный проект", лауреат ІІІ степени VI Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства "ЛьВенок".

Виктория Ашейчик - лауреат ІІІ степени Международного фестиваля-конкурса "Новые вершины" (г. Минск), лауреат ІІ степени VI Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства "ЛьВенок".

Станислав Брейво - дипломант ІІІ степени открытого фестиваля-конкурса для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Веселый Жужа" (аг. Гольшаны), лауреат І степени VI Республиканского фестиваля- конкурса детского искусства "ЛьВенок".

Анна Юргелевич - дипломант ІІІ степени IV открытого фестиваля-конкурса для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Веселый Жужа", лауреат ІІІ степени 39- го Международного интернет-конкурса театрального творчества "Звездный проект", лауреат ІІ степени VI Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства "ЛьВенок".

Директор ДШИ И. Шукова рассказала, какие требования предъявляются кандидатам на соискание матпомощи президентского спецфонда. Это не только большой перечень творческих достижений, но отличные успехи в учебе и прилежное поведение.

Материальную помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и грамоты ДШИ за творческие достижения и активное участие в жизни школы юным актерам вручила заведующий сектором культуры Ивьевского райисполкома С. Кишкель.

Родители ребят также получили награды - благодарности за хорошее воспитание детей.

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).