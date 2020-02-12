Пять вещей, о которых мы чаще всего жалеем, и как с этим справиться

Источник материала: Tut.by

В среднем люди проводят около 110 часов в год, раздумывая над тем, как иначе могла бы сложиться их жизнь: начиная от неудачных отношений и заканчивая упущенными возможностями в карьере. Психолог Линда Блэр объяснила T he Guardian , как справиться с самыми распространенными сожалениями и извлечь из них пользу.



Фото: pixabay.com

Жалеем, что не начали откладывать деньги раньше

«С этим, как и с любым другим сожалением, можно справиться прямо сейчас. Переместиться назад во времени у вас не получится, так что единственный выход: начать экономить в тот момент, когда вы пожалели, что не скопили больше средств. К этой эмоции я советую относиться как к уроку: „Да, я вынес пользу из данного опыта, но не буду на нем зацикливаться“».

Жалеем, что потеряли связь со старыми друзьями

«Здесь, как и в предыдущем примере, скажите себе: «Ух ты, а я ведь действительно понял важное из этой ситуации! Старые друзья для меня очень много значат. Итак, кому я собираюсь написать сегодня?». Даже если вы давно не общаетесь с человеком, всегда можно прислать старое фото, где вы вместе, и честно сказать: «Знаешь что? Я понял, что мы давно не выходили на связь и я соскучился по нашему общению. Может, пересечемся?»

Жалеем, что в жизни было мало романтики

«Мы очень плохо способны судить о своих чувствах в прошлом — и в будущем. Единственный способ стать счастливым — ориентироваться на свои эмоции в настоящий момент. Так что перестаньте позволять прошлому контролировать ваше сегодня. Прежде чем регистрироваться на сайте знакомств, поговорите с друзьями в успешных отношениях: спросите, как именно им удалось их построить».

Жалеем, что не путешествовали больше, когда в жизни было меньше обязательств

«Опять-таки, сложно объективно оценивать: а действительно ли мы так хотели путешествовать в прошлом? Сожаление часто основывается на неточной информации и становится для нас уловкой, которая позволяет не менять что-то в своем настоящем. Попробуйте ответить на два вопроса: «Да, с возрастом у меня стало больше обязанностей, но действительно ли они мешают путешествовать? И можно ли отказаться от каких-то из них?»»

Жалеем, что не выбрали более высокооплачиваемую работу

«Если высокая зарплата — ваша цель, вместо печали лучше посмотреть, как вы можете развивать вашу текущую карьеру. В любой ситуации есть как минимум десять вариантов возможных действий, так что вам выбирать: тратить время на сожаления — или выучить этот жизненный урок и идти дальше. Помните, что новые возможности появляются каждый день, и вы с каждым днем тоже становитесь мудрее — но только если учитесь на своих ошибках».