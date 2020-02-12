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Greenpeace: Мир теряет $8 млрд каждый день из-за грязного воздуха

12.02.2020 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировая экономика ежедневно теряет $8 миллиардов из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива, говорится в докладе Greenpeace.

Потери достигают $2,9 триллиона в год, или 3,3 процента мирового ВВП, подсчитали эксперты организации в Юго-Восточной Азии совместно с Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха.

Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут Китай ($900 миллиардов), США ($600 миллиардов) и Индия ($150 миллиардов), выяснили эксперты.

Вызванные сжиганием угля, нефти и газа проблемы со здоровьем могут приводить к преждевременной смерти 4,5 миллиона людей в год со всей планеты, говорится в докладе. Примерно 40 тысяч детей младше пяти лет умирают из-за концентрации в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, которые образуются из диоксида азота, продукта горения топлива. 

По данным ВОЗ, эти частицы наиболее вредны для здоровья и повышают смертность. Из-за загрязняющего вещества РМ2.5 в мире каждый год берут около 1,8 миллиарда больничных дней, а это приводит к годовым экономическим издержкам в $101 миллиард.

"Каждый год загрязнение воздуха от ископаемого топлива уносит миллионы жизней, увеличивает риск инсульта, рака легких, астмы и стоит нам триллионы долларов. Но это проблема, которую мы знаем, как решить: путем перехода на возобновляемые источники энергии, поэтапного отказа от дизельных и бензиновых автомобилей и развития общественного транспорта", - говорит Минву Сон, активист Greenpeace в Восточной Азии.


Если меры по снижению выбросов парниковых газов не будут приняты, глобальная температуры планеты может подняться на 2 градуса к 2050 году, что приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5–7,5 процента, напоминает Bloomberg со ссылкой на ноябрьский доклад экономистов из Оксфорда.

В декабре 2019 года Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3 процента ВВП в 2015 году, а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6 процентов глобального ВВП.

 
 
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Мировая экономика ежедневно теряет $8 миллиардов из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива, говорится в докладе Greenpeace.
 
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