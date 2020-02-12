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На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

Сегодня в Вороновской школе свои таланты презентовали ребята из школ радунской зоны. Народные танцы сменяли современные, в сольных выступлениях, вокальных групп звучали песни про счастливое детство, родную землю, героев Великой Отечественной войны. В интерпретации юных декламаторов — стихи Е. Руцкой, Р. Рождественского, Н. Хмелевской и др.

Второй конкурсный день, который пройдет 14 февраля на базе этой же школы, соберет таланты из школ вороновской зоны и яслей-садов райцентра. Жюри подведет итоги творческого соревнования и выберет пять ярких номеров, которые будут отправлены на областной этап «Таленты Прынямоння-2020».


На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Вороновской школе свои таланты презентовали ребята из школ радунской зоны. Народные танцы сменяли современные, в сольных выступлениях, вокальных групп...
 
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