|
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
12.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в Вороновской школе свои таланты презентовали ребята из школ радунской зоны. Народные танцы сменяли современные, в сольных выступлениях, вокальных групп звучали песни про счастливое детство, родную землю, героев Великой Отечественной войны. В интерпретации юных декламаторов — стихи Е. Руцкой, Р. Рождественского, Н. Хмелевской и др.
Второй конкурсный день, который пройдет 14 февраля на базе этой же школы, соберет таланты из школ вороновской зоны и яслей-садов райцентра. Жюри подведет итоги творческого соревнования и выберет пять ярких номеров, которые будут отправлены на областной этап «Таленты Прынямоння-2020».
Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке
При любом использовании материалов активная гиперссылка на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Вороновской школе свои таланты презентовали ребята из школ радунской зоны. Народные танцы сменяли современные, в сольных выступлениях, вокальных групп...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)