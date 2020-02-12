На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Вороновской школе свои таланты презентовали ребята из школ радунской зоны. Народные танцы сменяли современные, в сольных выступлениях, вокальных групп звучали песни про счастливое детство, родную землю, героев Великой Отечественной войны. В интерпретации юных декламаторов — стихи Е. Руцкой, Р. Рождественского, Н. Хмелевской и др.

Второй конкурсный день, который пройдет 14 февраля на базе этой же школы, соберет таланты из школ вороновской зоны и яслей-садов райцентра. Жюри подведет итоги творческого соревнования и выберет пять ярких номеров, которые будут отправлены на областной этап «Таленты Прынямоння-2020».























































































Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup

Самые интересные новости Вороновщины на телеграм-канале «Воранаўскай газеты». Подписывайтесь по ссылке t.me/vorannews

При любом использовании материалов активная гиперссылка на http://www.voran.by/ обязательна!