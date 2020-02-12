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Британцы представили антиген для борьбы с коронавирусом

12.02.2020 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британцы представили антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Native Antigen Company.


Изображение: The Native Antigen Company

Британская компания The Native Antigen Company представила антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19. Гликопротеины S1 и S2, полученные в результате перераспределения генетического материала, могут быть использованы при проведении исследований и разработке методов лечения и вакцин.

Антигеном называют любое вещество, против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела. Как правило, антигены являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в тот же день заявил, что первая вакцина против коронавируса может быть создана через 18 месяцев. Днем ранее ВОЗ присвоила название COVID-19 вирусу нового типа, ранее известному как 2019-nCoV.

 
 
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Эти гликопротеины могут быть использованы при проведении исследований и разработке методов лечения и вакцин.
 
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