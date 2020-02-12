Мужчина увидел необычную линию на земле и подошел поближе. Вот из чего она состояла

Источник материала: Tut.by

В США мужчина увидел необычную линию на земле и решил получше рассмотреть, что это такое. Когда он подошел поближе, оказалось, что линия полностью состоит из гусениц! Мужчина снял эту необычную процессию на видео, и выглядит она очень странно. Впрочем, у этого явления есть простое объяснение. Посмотрите, зачем насекомые это делают.