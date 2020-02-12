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Мужчина увидел необычную линию на земле и подошел поближе. Вот из чего она состояла
Источник материала: Tut.by
В США мужчина увидел необычную линию на земле и решил получше рассмотреть, что это такое. Когда он подошел поближе, оказалось, что линия полностью состоит из гусениц! Мужчина снял эту необычную процессию на видео, и выглядит она очень странно. Впрочем, у этого явления есть простое объяснение. Посмотрите, зачем насекомые это делают.
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У этого явления есть простое объяснение!
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