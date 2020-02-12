В Минске тестируют новое приложение с расписанием транспорта (и не только)

Источник материала: Tut.by

Приложение «Транспорт BY» начали тестировать в Минске. Оно позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, а также выстраивать удобный маршрут между точками. Об этом сообщает сайт «Столичный транспорт и связь».

Тестирование в Минске запустили недавно, 6 февраля.

«Транспорт BY» позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут, в том числе и между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.

Там же можно посмотреть и расписание минских маршруток .



Пока всплывает объявление, что во время тестового режима по Минску доступно только статическое расписание. Скриншот: «Транспорт BY»



Такие варианты маршрута приложение предлагает от офиса TUT.BY на Дзержинского, 57 до улицы Янки Лучины в Лошице. Скриншот: «Транспорт BY»

Замечания и предложения столичные транспортники предлагают отправлять по адресу gusts@tut.by и по телефону 219−85−00.

Приложение «Транспорт BY» — один из элементов системы диспетчерского управления IBA AVM. Оно доступно на платформах Android и iOS. Ранее приложение работало в Гомеле и Гомельском регионе, Бресте, городах Минской области, недавно в полном объеме приложение заработало в Лиде, а в тестовом — в Могилеве.