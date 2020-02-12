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В Минске тестируют новое приложение с расписанием транспорта (и не только)
Источник материала: Tut.by
Приложение «Транспорт BY» начали тестировать в Минске. Оно позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, а также выстраивать удобный маршрут между точками. Об этом
Тестирование в Минске запустили недавно, 6 февраля.
«Транспорт BY» позволяет отслеживать движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут, в том числе и между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.
Там же можно посмотреть и расписание
Замечания и предложения столичные транспортники предлагают отправлять по адресу gusts@tut.by и по телефону 219−85−00.
Приложение «Транспорт BY» — один из элементов системы диспетчерского управления IBA AVM. Оно доступно на платформах Android и iOS. Ранее приложение работало в Гомеле и Гомельском регионе, Бресте, городах Минской области, недавно в полном объеме приложение
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Приложение «Транспорт BY» начали тестировать в Минске. Оно позволяет отслеживаить движение общественного транспорта онлайн, узнавать актуальное расписание, а...
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