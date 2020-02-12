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В ванной - море, в детской - горы. Вот какой необычный ремонт сделали в минской хрущевке

12.02.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Калиновского продают трехкомнатную квартиру с необычным ремонтом с множеством фотообоев и изображений на стенах, которые имитируют природу. В ванной и на балконе — море, в гостиной и кухне — луг, в детской — горы. «Слияние с природой уровня «бог», — пишет телеграм-канал «Будни риелтора».


Трехкомнатная квартира находится на втором этаже в хрущевке 1963 года на Калиновского, 9. Общая площадь — 57 квадратных метров. В объявлении сказано, что в квартире сделан современный, качественный ремонт и там никто после ремонта не проживал. Вот как это дело выглядит:









— Выполнена звукоизоляция, заменены все коммуникации. Теплый пол. В отделке стен использована паркетная доска из дуба фирмы Косвик. Встроенная кухня с импортной бытовой техникой. Новые стеклопакеты ПВХ. В ванной стеклянные панели, тропический душ, — сказано в объявлении.

Продают это жилье за 79,9 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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