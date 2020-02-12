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Учащаяся Несвижского колледжа представит Минскую область на республиканском конкурсе

12.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во вторник, 11 февраля, в Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся областной этап IV Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkillsBelarus 2020». Впервые конкурс проводился по профессиональной компетенции «Начальное образование». 

Учащаяся Несвижского колледжа представит Минскую область на республиканском конкурсе

Учащаяся Несвижского колледжа представит Минскую область на республиканском конкурсе

Учащаяся Несвижского колледжа представит Минскую область на республиканском конкурсе

Учащаяся Несвижского колледжа представит Минскую область на республиканском конкурсе

Победителем областного этапа конкурса стала Анастасия Асташевич, учащаяся Несвижского колледжа. Анастасия представит Минскую область на IV Республиканском конкурсе профессионального мастерства «WorldSkillsBelarus 2020» в г. Минске.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 11 февраля, в Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся областной этап IV Республиканского конкурса профессионального...
 
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