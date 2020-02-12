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МАРТ введет дополнительные меры по защите рынка от экспорта

12.02.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ введет дополнительные меры по защите рынка от экспорта

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намеренно разработать и ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка от экспорта.

Как сообщил замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ, за последние пять лет доля отечественных товаров на белорусском неизменно снижается и эту ситуацию необходимо менять.

Так в течение пяти лет боля белорусской продукции на внутреннем рынке сократилась на 8%. При этом доля белорусского продовольствия снизилась на 5%. В настоящее время доля белорусского продовольствия на рынке составляет 77,5%. По мнению Адрея Картуна, это мало, пишет БЕЛТА.

«В таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка», - заявил замминистра.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли намеренно разработать и ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка от экспорта.
 
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