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Кулинарные эксперименты стоили новополочанке 6 лет колонии

12.02.2020 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось, в октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления.

Попробовав угощение, бармен почувствовал головокружение, а двум официанткам понадобилась помощь медиков. 

Как оказалось, в составе конфет было наркотическое вещество. 

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств девушке назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа, сообщает Вектор ТВ

 
 
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Как сообщалось, в октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления.
 
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