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Кулинарные эксперименты стоили новополочанке 6 лет колонии
Источник материала: Партизан
Как сообщалось, в октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления.
Попробовав угощение, бармен почувствовал головокружение, а двум официанткам понадобилась помощь медиков.
Как оказалось, в составе конфет было наркотическое вещество.
С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств девушке назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа,
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Как сообщалось, в октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления.
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