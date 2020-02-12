Банки пересматривают условия по картам рассрочки. Глава Нацбанка прокомментировал изменения

Источник материала: Tut.by

Банки начали вводить существенные изменения по рассрочке, в том числе — по картам рассрочки . Глава Нацбанк Павел Каллаур прокомментировал ситуацию с картами рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Решение может показалось несколько неожиданным, но оно совершенно выверенное. Мы оценивали выгоды и издержки для всех участников рынка. Оно не направлено на запрет использование карт рассрочек. Процесс должен быть прозрачным и разумным, сказал Павел Каллаур.

Он похвалил решение Приорбанка — до 6 месяцев рассрочка бесплатная, дальше — определенный процент клиент платит.

— Это решает две проблемы, давая и разумные комиссионные в отношениях банка и торговых сетей, и способствуя менее спонтанным действиям самого человека, — сказал он.

Павел Каллаур рассказал, как ездил недавно на малую родину:

— Треть пенсионеров с социальными пенсиями начинает влезать в рассрочку. Говорят — «так бесплатно же».

Глава Нацбанка уверен, что новые подходы будут более рациональными.

История вопроса

В начале года коммерческие банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%. Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.

В конце января Приорбанк сократил срок, в течение которого можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки.