Источник материала: Новости Волковыска

С 19 февраля 2020-го Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования. Она будет составлять 8,75%. Это исторический рекорд.

12 февраля стало известно, с 19 февраля ставка рефинансирования снизится с 9% до 8,75% годовых. Так, ставка по кредиту овернайт снижена с 10% до 9,75% годовых, а ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.

Напомним, последний раз ставка рефинансирования снижалась в ноябре. Тогда она упала с 9,5% до 9%. Всего же за прошлый год ставку понижали дважды: еще один раз она снижалась в августе. В 2018-м Нацбанк снижал ставку рефинансирования дважды, с 11% до 10%, в 2017-м ставка падала 8 раз: с 18% в начале года до 11% в конце.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, на котором может быть пересмотрена ставка рефинансирования, запланировано на 13 мая.