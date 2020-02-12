Этические правила для педагогов опубликованы на сайте Минобразования

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Правила были разработаны, чтобы создать условия для благоприятной и безопасной образовательной среды, устойчивого развития учреждений образования. Это свод общих требований, которые предъявляются к педагогам, независимо от занимаемой ими должности. Основу правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности.

Пока это только проект документа, вынесенный на общественное обсуждение. Он состоит из четырех пунктов. В первом обозначены общие этические требования. Согласно им, педагогические работники должны способствовать устойчивой и позитивной морально-психологической обстановке в учреждении образования, не допускать оценок и высказываний, унижающих честь и достоинство коллег, учащихся и их законных представителей. Проблемы педагогической сферы должны обсуждаться в уважительной форме, а решения приниматься в открытых дискуссиях.

Педагоги должны придерживаться делового стиля одежды. Им нужно уметь признавать свои ошибки, не допускать публичного предвзятого обсуждения учреждения образования, в том числе в интернете, не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся и их законных представителей каких-либо услуг, одолжений, вознаграждения за свою работу, а также принимать меры по предупреждению коррупции.

Взаимоотношения с учащимися нужно строить на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности их личности. Педагоги не должны размещать в интернете информацию, которая может причинить вред здоровью или развитию обучающихся. Также нельзя допускать применения к ним физического, морального и психического насилия. При выставлении оценок учителю следует быть объективным и справедливым. Он не должен подвергать публичной критике личность учащихся и их законных представителей.

Общение с законными представителями должно быть открытым, уважительным и доброжелательным. Нельзя допускать, чтобы организационная, финансовая и иная поддержка, оказываемая учреждению образования законными представителями учеников, влияла на отношение к ним педагогов. Нельзя разглашать мнение учащихся о своих родителях и наоборот.

Кроме того, отдельным пунктом обозначены этические требования во взаимоотношениях между педагогами. Они должны добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности, заботиться о престиже профессии, уважать честь и достоинство коллег, помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии об учреждении образования и образовательной сфере в целом. Педагоги должны стремиться к взаимодействию, уважать интересы друг друга, не допускать нетактичного вмешательства в личную жизнь коллег. Им не стоит проявлять зависть, недоброжелательность, обвинять коллег в несостоятельности