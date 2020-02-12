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Вторым Минским соглашениям пять лет. Что изменилось с тех пор

12.02.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исторические переговоры «нормандской четверки» в 2015-м во Дворце Независимости запомнились как одни из самых долгих – они длились более 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторым Минским соглашениям пять лет. Что изменилось с тех пор

Во время встречи каждая сторона предлагала свой сценарий развития событий в Украине, начиная от переговоров с главами самопровозглашенных республик и заканчивая некоторыми изменениями уже подписанных ранее Минских договоренностей, согласно которым боевые действия в Донецкой и Луганской областях должны были прекратиться.

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В результате февральской встречи стороны подписали минский мирный план из 13 пунктов. Среди них – незамедлительное прекращение огня в отдельных районах областей, отвод тяжелых вооружений, обмен пленными по формуле «всех на всех».

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

Тогда эксперты говорили, что процесс движется к кульминации напряженной ситуации на юго-востоке Украины. Но режим прекращения огня не один раз нарушался.

Вторым Минским соглашениям пять лет. Что изменилось с тех пор

Поэтапный отвод войск и частичный обмен пленными произошли только в 2019 году. Об этом говорили и на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

На переговорах лидеры Германии, России, Франции и Украины подтвердили приверженность Минским соглашениям.

Вторым Минским соглашениям пять лет. Что изменилось с тех пор

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Исторические переговоры «нормандской четверки» в 2015-м во Дворце Независимости запомнились как одни из самых долгих – они длились более 18 часов,...
 
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