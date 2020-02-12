Я - курсант военно-технического факультета БНТУ

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые друзья!

Я ваш земляк. Родился и вырос в городе Ивье.





Знаю, что многих учащихся выпускных классов средних школ нашего района, родителей волнует, куда поступать в следующем году.

Благодаря педагогам Ивьевской средней школы этот вопрос я решил, поступив на военно-технический факультет ведущего технического вуза нашей страны - Белорусский национальный технический университет. Здесь готовят военных автомобилистов, танкистов, инженеров, строителей и финансистов.

Мои родители всегда говорили, что армия в человеке испокон веков воспитывает и закаляет только лучшие качества: долг, честь и достоинство.

И это не просто слова, это - правда.

С первых минут пребывания в вузе нас окружили заботой командиры. Это люди, разные по характеру, но объединяют их высокий профессионализм и общая цель: сделать нас мужественными, уверенными в себе, подготовить морально и физически к дальнейшему обучению.

Любое упражнение по физической, строевой, огневой, тактической подготовке они показывали безукоризненно. Невольно думалось: сколько же времени мне и моим товарищам нужно тренироваться для того, чтобы так сделать!?

Но мы старались. С каждым днем становилось легче придерживаться установленного распорядка дня, быть активными на занятиях по начальной профессиональной подготовке, соблюдать воинскую дисциплину.

Вскоре у нас сформировался полноценный воинский коллектив, в котором были и выручка, и поддержка, и уважение.

Приятно был удивлен, когда мне выдали 5 (!) видов формы одежды и три пары обуви, как говорится, на все случаи жизни. Качество пищи и разнообразие меню в столовой тоже поразило: овощные салаты, суп, отварное мясо, котлеты, рыба, вкусные гарниры, кофе, сок, булочки и даже дыня и арбуз.

Принесла радость и первая стипендия (денежное довольствие), которое составило 320 рублей. Тратить деньги здесь некуда, ведь ты находишься на полном государственном обеспечении. Курсанты старших курсов говорят, что за год легко можно насобирать для поездки с девушкой на море в каникулярном отпуске.

Придя в учебный корпус, который, кстати, располагается в самом центре нашей столицы, увидел, что для учебно-воспитательного процесса на факультете имеются современное вооружение и специальная техника, приборы и оборудование, специализированные аудитории и лаборатории, компьютерные классы, оснащенные современными ПЭВМ, разнообразные технические средства обучения, электронные обучающие и тестирующие программы по всем дисциплинам, техническая библиотека, а также богатый научный потенциал и современная учебно-лабораторная база БНТУ.

Занятия по дисциплинам обучения проводятся с использованием современных компьютерных технологий, образцов вооружения и военной техники, тренажеров, учебно-тренировочных комплексов и танкодромов.

С курсантами проводится подготовка по управлению транспортными средствами категории "В" и "С" с последующей сдачей экзаменов в ГАИ и выдачей соответствующих документов на право управления автотранспортными средствами.

Физическая культура и спорт на факультете являются одними из главных составляющих в подготовке офицерских кадров.

Сегодня офицеры, курсанты факультета успешно занимаются в спортивных секциях по таким видам спорта, как армрестлинг, гиревой спорт, бокс, таиландский бокс, борьба дзюдо, легкая атлетика, гандбол, баскетбол, военное пятиборье. Создана современная спортивная база, эффективно и с высокой результативностью работает школа по закаливанию природными средствами.

Во время встречи со старшеклассниками Ивьевской СШ я поделился этой информацией, и, надеюсь, что многих ребят она заинтересовала. А о себе хочу сказать, что спустя полтора года учебы на военно-техническом факультете БНТУ, уверился в том, что с выбором своей будущей профессии я не ошибся. Этого же желаю всем, кому летом предстоит определяться с дальнейшей учебой после окончания школы.

Р. Дагиль.