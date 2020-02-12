Лидчанка вывозила девушек в Турцию для занятия проституцией

Источник материала: Вороновская газета





Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о вывозе за границу гражданок Беларуси для занятия проституцией, возбужденное по материалам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси.

Согласно материалам уголовного дела, 25-летняя уроженка Лиды действовала по предварительному сговору в группе с 31-летним гражданином Турецкой Республики и иными неустановленными гражданами данной страны. В период с 2017 года по май 2018 года обвиняемая находила с помощью различных интернет-ресурсов контакты девушек, сообщала им о возможности приехать в Турцию и получать вознаграждение за занятие проституцией. Получив согласие, передавала их паспортные данные соучастнику для приобретения авиабилетов. Таким образом был организован выезд четырех белорусок. При этом, по данным следствия, обещания, данные им, по условиям проживания и размеру вознаграждений не выполнялись.

Еще в двух случаях довести свой умысел до конца не удалось по независящим от обвиняемой обстоятельствам. В первом случае согласившейся девушке пограничными и правоохранительными органами Турецкой Республики было отказано во въезде в связи с действием ранее наложенного запрета. Во втором – обвиняемая была задержана сотрудниками милиции в мае 2018 года в аэропорту во время попытки улететь из страны с очередной девушкой.

В ходе расследования проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий. В том числе для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности, направлялись поручения об оказания правовой помощи в компетентные учреждения юстиции Турецкой Республики, Российской Федерации и США. Проведены допросы, изучено содержимое мобильных устройств женщины и ее аккаунтов на различных интернет-ресурсах.

Действия обвиняемой квалифицированы следователями по ч. 14 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 171 (организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Примененная к ней мера пресечения в виде заключения под стражу в ходе предварительного следствия изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В настоящее время материалы уголовного дела о совершении противоправных действий гражданином Турции и иными неустановленными участниками группы выделены в отдельное производство.

Кроме того, следователями получены сведения о том, что в отношении мужчины, которого обвиняемая указывала в допросах как соучастника совершения противоправных действий, прокуратурой Стамбула возбуждалось уголовное дело и инициировалось уголовное преследование.