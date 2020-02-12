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В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

12.02.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании из рабочего времени сотрудников будут вычитывать так называемые перекуры и перекусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

Право на это подтвердил Верховный суд страны. Все началось после того, как одна из местных компаний ввела новые правила, согласно которым время, потраченное работниками на то, чтобы, к примеру, выпить чашку кофе, перестало оплачиваться.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

Кроме того, компания обязала сотрудников, которые покидают офис, отмечаться, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. В ответ на такие меры профсоюз подал иск, который впоследствии был отклонен.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

По мнению суда, благодаря новым мерам компании смогут гарантировать безопасность своим работникам, а также контролировать их присутствие в офисе. Введут ли подобные новшества в других местных организациях, зависит от их руководства.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

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Новости Испании. В Испании из рабочего времени сотрудников будут вычитывать так называемые перекуры и перекусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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