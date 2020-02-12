Визы временно по 80 евро. Но стало ли проще их получить

Источник материала: Аргументы и факты

Новые правила выдачи виз Евросоюза (они распространяются на краткосрочные визы в Шенгенскую зону. – Прим.) вступили в силу 2 февраля. В заявлении Европейской комиссии говорится: «Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС».

ЕС повышает консульский сбор с 60 до 80 евро. «Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу», - уточняет Совет ЕС.

Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. По новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки во все указанные государства на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

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Гибкий подход

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк ШУБЕЛЬ заверил, что консульства стран Европейского союза в Беларуси будут максимально использовать возможности гибкого подхода действующих визовых правил, причем до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима, передает БЕЛТА.

По словам Дирка Шубеля, процедура подачи заявок на получение шенгенской визы стала более удобной для пользователей. Путешественники могут, например, подавать заявления на получение визы за 6 месяцев до запланированной поездки, а не за 3 месяца, как было ранее. Многократные визы с более продолжительным сроком действия будет легче получить тем, кто путешествует часто, что позволит сэкономить время и деньги.

- В то же время визовый сбор теперь составляет 80 евро. Это увеличение первое с 2006 года и соответствует уровню инфляции. Визовый сбор по-прежнему не взимается с детей младше 6 лет, как это было и в прежних правилах, - отметил Дирк Шубель. - Визовый сбор для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет остается на уровне половины стандартного визового сбора, соответственно, увеличивается до 40 евро.

При этом глава представительства ЕС подчеркнул:

- Увеличение общего визового сбора не влияет на пониженный визовый сбор (35 евро), установленный в соглашениях об упрощении визового режима, заключенных между ЕС и рядом третьих стран. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима вместе с соглашением о реадмиссии 8 января 2020 года, но эти два соглашения пока не вступили в силу. Они будут заключены после получения согласия Европейского парламента. После вступления в силу этих двусторонних соглашений плата за шенгенскую визу для граждан Беларуси будет автоматически снижена до 35 евро. В то же время до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима к белорусским заявителям будет применяться визовый сбор в размере 80 евро.

- В ответ на запрос Беларуси, адресованный странам ЕС, Европейский союз пришел к выводу, что временное «замораживание» визового сбора для граждан Беларуси юридически невозможно для Евросоюза, - сказал Дирк Шубель.