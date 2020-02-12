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Как понять, что ребёнок употреблял снюс и что делать?

12.02.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» – Людмила Шпаковская.

Вплоть до рака желудка. Чем опасны снюсы

Как определить, что ребёнок употреблял снюс?     

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Употребление снюса приводит – раз никотин попадает в организм, то и действует на выработку гормонов. Он действует на ацетилхолиновые рецепторы, он увеличивает выброс адреналина, норадреналина. За счёт этого учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, происходит спазм мелких кровеносных сосудов, нарушается память, повышается раздражительность. Если родители видят, что начинается состояние какого-то непонятного беспокойства, агрессивности, непонятное поведение, ухудшается успеваемость у ребёнка.

Хотела бы обратиться к родителям: ребёнка невозможно перелюбить. Поэтому любите своих детей, обращайте внимание на малейшие изменения в их поведении. Безусловно, когда ребёнок растёт, он хочет всё знать в этом мире. Вот здесь очень важна позиция родителей. Не надо пугаться врачей наркологов.

Основная задача врача-нарколога – это разъяснение ребёнку, почему этого делать нельзя и как эти психоактивные вещества действуют на организм его. Чем раньше родители обратятся с ребёнком, тем быстрее мы можем в этом помочь, пока не сформировалась зависимость. Любое обращение у нас анонимно, лечение бесплатное. Если необходима помощь психолога, психотерапевта – у нас всегда это бесплатно.

Как понять, что ребёнок употреблял снюс и что делать?

Люди в материале: Людмила Шпаковская
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» – Людмила...
 
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