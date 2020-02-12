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Как понять, что ребёнок употреблял снюс и что делать?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Как определить, что ребёнок употреблял снюс?
Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Основная задача врача-нарколога – это разъяснение ребёнку, почему этого делать нельзя и как эти психоактивные вещества действуют на организм его. Чем раньше родители обратятся с ребёнком, тем быстрее мы можем в этом помочь, пока не сформировалась зависимость. Любое обращение у нас анонимно, лечение бесплатное. Если необходима помощь психолога, психотерапевта – у нас всегда это бесплатно.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» – Людмила...
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