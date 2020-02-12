В Минске почти три года пустует школа. Жители просят Лукашенко разобраться

Источник материала: Tut.by

Александра Лукашенко попросили вмешаться в ситуацию вокруг средней школы № 210 в Минске. Сначала здание школы признали аварийным и хотели снести. Тысячу детей отправили учиться в две школы по соседству. Родителям и ученикам пообещали построить новую школу, но со временем ситуация изменилась, пишут Naviny.by .



Фото: blizko.by

Аварийная школа

Средняя школа № 210 находится в минском микрорайоне Шабаны на улице Бачило. В здании давно хотели провести капитальный ремонт, следует из ответов чиновников, которые Naviny.by предоставили родители учеников. Заказчиком объекта выступил УКС Заводского района Минска. Проектной организацией по тендеру выбрали ЗАО «Оргстрой».

По заказу этой организации летом 2017 года в учебном заведении провели обследование и выяснили, что за последние годы состояние здания значительно ухудшилось. Физический износ плит и перекрытий составил 50%, кровли, окон и дверей — 60%, колонн и ригелей — 80%.

По результатам обследования школу признали аварийной и запретили доступ людей в здание. Около тысячи детей перевели в соседние учебные заведения (СШ № 186 и СШ № 200), которые и так переполнены и с трудом вмещают всех учеников.

Обеспокоенные перспективами своих детей родители учеников 210-й школы обращались за помощью в различные государственные инстанции. В итоге администрация Заводского района приняла решение снести аварийное здание и на его месте построить новую школу с бассейном.

УКС Заводского района Минска объявило новый тендер по выбору проектной организации. Победителем стало ОАО «Институт „Минскгражданпроект“».

Повторное обследование

Летом 2019 года «Минскгражданпроект» передал проект по сносу и строительству новой школы на государственную экспертизу и получил отрицательное заключение.

Аварийное состояние здания школы не подтвердилось материалами обследования технического состояния строительных конструкций, ответили госорганы.

— При визуальном осмотре здания школы в августе 2019 года с участием заказчика, проектировщика, обследовательской организации значительных повреждений, деформаций и других признаков износа строительных конструкций, указывающих на аварийное состояние здания, установлено не было, — сказано в письме Госстандарта, которому поручили ответить на обращение минчан в Администрацию президента.





Проектную документацию отправили на повторную экспертизу и снова получили отрицательное заключение.

Одним из оснований для этого послужило дополнительное обследование технического состояния отдельных участков здания школы, проведенное государственной организацией «НИПТИС имени Атаева С.С.». Она не выявила повреждения конструкций и деформаций, создающих условия для возникновения предаварийной ситуации, процитировал выводы обследования житель Шабанов Владимир Селивонец. Он ознакомился с документом в УКС Заводского района.

«Люди очень сильно возмущены»

Родители учащихся школы № 210 собрали более двух тысяч подписей и обратились к президенту Беларуси, а также к руководителям КГБ, КГК и Генеральной прокуроры за помощью.

— За более чем два с половиной года ответственные лица не приступили ни к строительству новой школы, ни к возможно нужному капитальному ремонту старого здания. В результате вышеописанной ситуации нам и нашим детям нанесен моральный и материальный ущерб, так как дети учатся в ухудшенных условиях, а многие родители понесли в связи с этим материальные издержки, — сказано в открытом обращении на имя Александра Лукашенко.

Жители Шабанов также подозревают, что в сложившейся ситуации государству был нанесен материальный ущерб, так как за счет бюджета были профинансированы работы общей стоимостью около 1 млн рублей, которые не привели ни к какому результату.

— Бюрократия, волокита, бездействия ответственных должностных лиц привели здание школы в пустующее сооружение с протекающей крышей, трещинами на колоннах, грибком на стенах и лужами на полу, — сказано в коллективном обращении родителей учащихся СШ № 210. — Люди очень сильно возмущены! Ведь они не могут понять, что будет дальше. Они не могут понять, из-за чего не могут решить их проблему.

Минчане просят в максимально короткие сроки обеспечить обучение учащихся СШ № 210 в собственном здании, изыскать на это средства и обеспечить финансирование, а также назначить ответственных лиц и обозначить крайний срок исполнения.

Кроме того, они просят провести проверку в отношении должностных лиц, принимавших решение о закрытии школы и выселении учащихся, а также лиц, принимавших решение о сносе здания школы и строительстве нового.

При наличии признаков преступлений родители предлагают привлечь причастных должностных лиц к ответственности, а в случае нецелевого использования бюджетных средств взыскать их с виновных лиц в доход государства.

А что говорят власти?

В администрации Заводского района Минска рассказали, что окончательное решение о дальнейшей судьбе школы № 210 пока не принято.

— Когда все решится, жители узнают об этом одними из первых. Обращение находится на контроле и у нас, и в Мингорисполкоме, — рассказали Naviny.by в управлении по архитектуре и строительству.