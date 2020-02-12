Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что решение о переносе принято совместно с руководством «Формулы-1».





Гран-при Китая должно было состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля.





Ранее FIA отложила этап «Формулы-Е» в Китае из-за коронавируса.