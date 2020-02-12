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Этап "Формулы-1" в Китае перенесён из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что решение о переносе принято совместно с руководством «Формулы-1».
Гран-при Китая должно было состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля.
Ранее FIA отложила этап «Формулы-Е» в Китае из-за коронавируса.
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Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса.
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