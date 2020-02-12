ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

12.02.2020 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Стали известны результаты первичных выборов или так называемых праймериз в американском Нью-Гэмпшире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом этапе кандидаты борются за право представлять свою партию на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

По итогам обработки практически всех бюллетеней сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с результатом 26 % одержал уверенную победу. На второй позиции – экс-мэр города в штате Индиана Пит Буттиджич. Он набрал чуть больше 24 % голосов. А вот считавшийся фаворитом гонки бывший вице-президент Джо Байден занял лишь пятое место. Его поддержали всего 9 % избирателей.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

На выборах среди республиканцев с огромным отрывом ожидаемо победил Дональд Трамп. Его результат – 86 % голосов. Слудующие праймериз пройдут в Неваде и Южной Каролине.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

Люди в материале: Берни Сандерс, Пит Буттиджич, Джо Байден, Дональд Трамп
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Стали известны результаты первичных выборов или так называемых праймериз в американском Нью-Гэмпшире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода стал чемпионом Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика