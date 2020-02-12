Содержательная встреча с лицеистами

Госавтоинспекция не перестает держать на контроле вопрос дорожно-транспортных происшествий, которых, к сожалению, меньше не становится. Так, в рамках акции «Безопасный переход» сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД провели профилактическое мероприятие «Правовое дерево» с учащимися Смолевичского государственного аграрно-технического профессионального лицея.

Инспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова рассказала об оперативной обстановке на дорогах Смолевиччины, а затем провела информативно-познавательную викторину. Лицеисты отвечали на вопросы, связанные с требованиями правил дорожного движения к пешеходам – как правильно переходить проезжую часть, на что в первую очередь должны обращать внимание участники движения при переходе улицы и другие.

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